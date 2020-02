Violence Ã  lâ€™encontre des femmes : Plus de 6.800 cas traitÃ©s en 2019 par la DGSN

Aujourd’hui, ces deux catégories de la population souffrent des cas de violence physique, de coups et blessures volontaires entraînant la mort et d'homicide volontaire, outre l'agression, le harcèlement sexuel et la maltraitance.

Selon les estimations mondiales de l'OMS, près d'une femme sur 3 et d’un enfant sur trois indiquent avoir été exposés à des violences physiques ou sexuelles d’un proche ou d’autres personnes au cours de leur vie. Des chiffres effarants qui témoignent de la gravité de la situation, des violences entraînent des problèmes de santé physique et mentale, des séquelles qui parfois durent toute une vie. Elles affectent aussi leurs enfants et entraînent des coûts sociaux et économiques élevés. L’Algérie n’est pas en reste. Ce phénomène est en constante progression, bien qu’il ne soit plus tabou.

Une progression constatée par les services de lutte contre la violence à l’égard des femmes, de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui ont enregistré, durant l’année 2019, pas moins de 7.183 affaires de violence à l’encontre des femmes, parmi lesquelles 5.133 cas de violence physique, 1.676 de maltraitance et 131 de harcèlement et sur la voie publique, a affirmé le contrôleur de police, Arezki Hadj Saïd, directeur de la police judiciaire à la DGSN. Selon la même source, 3.775 femmes ont été violentées ou harcelées par leurs proches, notamment des conjoints, des membres de la famille ou bien une connaissance de la femme qui lui faisait confiance.

Les adolescentes subissent également des cas de violences sexuelles. À l’issue des enquêtes diligentées par les services de la police judiciaire de la DGSN, au niveau des 48 wilayas, les poursuites judiciaires et les présentations devant les procureurs de la République ont donné lieu au placement de 363 individus sous mandat de dépôt, de 69 autres sous contrôle judiciaire et 492 citations directes. Selon le directeur de la police judiciaire, ses services ont transmis au département de la Justice, pas moins de 6.437 dossiers relatifs à la violence à l’égard des femmes. Selon les statistiques de l’OMS, l’auteur de violence a généralement un faible niveau d’instruction, des antécédents de maltraitance pendant l’enfance ou l’exposition à des violences contre la mère, l’utilisation nocive de l’alcool, l’acceptation de la violence et de l’inégalité entre les sexes, et la conviction d’avoir des droits sur les femmes.

Mohamed Mendaci