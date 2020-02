Transport routier Ã  Oran : AccÃ©lÃ©rer la cadence de rÃ©alisation des projets

Le wali M. Abdelkader Djellaoui, l’exécutif, a étudié les différentes mesures et décisions pouvant être engagées afin d’accélérer la cadence des projets en cours, parmi lesquels la liaison de la route du port au 5e boulevard périphérique et à la route nationale 11 ainsi que les différents accès menant au complexe olympique Belgaïd. L’objectif principal de la rencontre est de soulager la pression du trafic routier dont souffre Oran, notamment à l’approche de l’été.

Pour ce qui est du projet de réalisation de la bretelle port -autoroute est-ouest, qui figure parmi les plus importants projets du secteur à l’échelle nationale, il permettra, une fois livré, de désengorger le trafic des poids-lourds et facilitera la circulation à travers les différents axes de la ville et apportera une touche moderne et esthétique à cette dernière. Concernant le plan de transport spécial saison estivale, l’on note la réalisation d’un carrefour giratoire au niveau de la pêcherie d’Oran. En outre, une nouvelle voie périphérique reliant la commue de Mers El Kébir à Aïn Turk a été réalisée. S’agissant des autres communes côtières, le plan comprend le renforcement des lignes de transport public à travers l’attribution de 250 nouveaux agréments en plus des 137 déjà existants. Le transport maritime urbain reliant Oran à Aïn Turk sera renforcé.

Dans le registre du transport urbain de manière générale, des réponses ont été apportées à une partie des problèmes de transport résultant de l’encombrement et de l’embouteillage et ce, grâce à l’approbation par le ministère des transports et des travaux publics de 5 projets structurants dont les fiches techniques ont été établies et transmises à la tutelle, a indiqué le wali en marge d’une visite de travail. Il s’agit de quatre nouvelles trémies qui devront être réalisées au niveau de quatre points noirs. Le premier est situé au niveau de l’axe d’El Morchid qui relie la commune d’Oran à celle de Bir El Djir, le deuxième concerne le rond- point dit de la Pépinière qui relie Oran à Arzew et Béthioua via la RN11. La troisième trémie est prévue au niveau de l’axe dit de l’ENSET, dans la commune d’Es Sénia, et la quatrième au niveau de l’axe du rond-point El Bahia, l’un des grands points noirs de la ville, à proximité de la gare routière interwilayas. Le cinquième projet concerne la réalisation d’un pont giratoire dans le quartier Djamel El Dine, près de la mosquée Ibn- Badis.

A propos des problèmes du secteur, la commission de transport et d’aménagement du territoire relevant de l’APW avait proposé un plan de restructuration basé sur un nombre de recommandations. Parmi celles-ci, l’extension de la ligne semi-urbaine 18 jusqu’à la nouvelle cité AAdl, sise à Aïn El Beïda, généralisation des abris-bus à travers les principaux points d’arrêt.

Les membres de cette commission ont relevé l’augmentation constante du nombre des transporteurs par autobus à travers toutes les dessertes, en particulier urbaines. Cela, ajoutent-il, doit pousser les responsables du secteur à réfléchir sérieusement à libérer les deux plans du transport et de la circulation afin de réorganiser et redistribuer les lignes non rentables.

Amel Saher