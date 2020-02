Nouvelles dâ€™Annaba

Quatre opérations chirurgicales de transplantation rénale ont été effectuées les 24 et 25 du mois de janvier dernier au centre hospitalier universitaire d’Annaba, a-t-on appris auprès du professeur Ahsène Atik, chef de service de néphrologie et dialyse à l’hôpital Ibn-Sina. Ces opérations ont été réalisées par les équipes de chirurgie et d’urologie du CHU de Annaba sous la conduite du spécialiste, le chef de service au CHU Mustapha-Pacha d’Alger, le Pr Hocine Chaouch, et son équipe, a-t-on précisé. Il est prévu durant l’année 2020 la réalisation d’un total de quarante greffes rénales, a fait savoir le professeur Atik. Pas moins de 60 couples des demandeurs de la région est du pays sont inscrits sur la liste d’attente. Ils subissent des explorations en prévision d’une intervention chirurgicale, a-t-il indiqué. En 2019, il a été réalisé 25 greffes rénales au CHU de Annaba contre une vingtaine en 2018.

Loi de finances pour 2020

La relance économique en débat

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seybouse d’Annaba a consacré sa première sortie de l’année à l’explication et la vulgarisation de la loi de finances 2020 à la faveur d’une conférence qu’elle a organisée à l’hôtel Sheraton avec la participation de plus de 200 chefs d’entreprise et représentants d’institutions et de divers secteurs d’activité. L’ancien ministre des finances, Abderrahmane Benkhalfa, qui a animé la conférence, a estimé que la loi de finances 2020 est une loi de transition et de sauvegarde des équilibres dans la mesure où elle intervient dans un contexte assez difficile.

Il a relevé que cette loi, qui n’a pas apporté de nouvelles taxes, a maintenu à la fois le système de subventions et les niveaux de certaines taxes. Toutes les entreprises qui avaient un régime forfaitaire en matière d’impôts passent à nouveau au régime fiscal. Les start-ups sont totalement non fiscalisées dans le but d’encourager la création de richesses et d’emplois. L’allégement de la règle 51 /49 va permettre une augmentation des flux rentrants de l’investissement direct étranger car les entreprises algériennes ne peuvent pas évoluer seules en raison des dysfonctionnements auxquels elles font face aujourd’hui dans ce contexte de crise, fait remarquer le conférencier qui estime que la stabilité politique et institutionnelle représente un gage sûr pour le décollage de l’économie.

Il prône dans ce sillage une nouvelle gouvernance, le changement du système de gestion des entreprises et l’augmentation de la capacité de la bourse d’Alger, insistant également sur le retour de la confiance et la réhabilitation de l’image du pays ainsi que sur la séparation du social de l’économique.