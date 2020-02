Le prÃ©sident Tebboune se rend Ã  Addis Abeba pour participer au 33e sommet ordinaire de l'UA

La session sera consacrée au thème "Faire taire les armes: trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique".

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA écouteront également un exposé qui sera présenté par le président de la République sur "la situation du terrorisme en Afrique et les moyens d'y faire face plus efficacement", a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le Président Tebboune devra, en outre, participer à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de l'UA, dont l'Algérie est membre, consacrée à l'examen des derniers développements de la situation en Libye et dans la région du Sahel.

Par ailleurs, le président de la République aura, en marge de cette session, des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues africains et de responsables internationaux de haut niveau invités au sommet. (APS)