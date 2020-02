40e jour de la disparition du dÃ©cÃ¨s dâ€™ Ahmed GaÃ¯d Salah : Lâ€™importance de lâ€™unitÃ© nationale soulignÃ©e Ã  El Bayadh

Plusieurs intervenants à cette rencontre, placée sous le slogan «Dans l'Algérie nouvelle, ensemble pour consacrer la sécurité intellectuelle et concrétiser la paix sociétale», organisée par la zaouia centrale mondiale de la tariqa chikhia, à Labiod Sidi Cheikh, ont souligné l’importance de l’action visant la consécration de l’unité nationale dans la défense de la société contre les différents courants en vue de son développement et essor.

Des figures marquantes et des adeptes de la tariqa chikhia de la wilaya d’El Bayadh et des autres régions ont souligné la nécessité de «renforcer les rangs, de dépasser les différences et les divisions entre les composantes du peuple algérien». Les intervenants ont mis en exergue les qualités du défunt général du corps d’armée Ahmed Gaïd Salah et son rôle historique dans la défense des intérêts de la nation et de l’unité du pays.

Lors de cette rencontre, il a été souligné que la construction d’une Algérie nouvelle à laquelle aspirent tous les Algériens nécessite une conjugaison des efforts pour renforcer l’unité nationale.

Dans ce contexte, le chef de file de la zaouïa chikhia, Hadj Larbi Sid Cheikh, dans son allocution d’ouverture de la rencontre, a affirmé que toutes les forces nationales sont appelées à contribuer efficacement au renforcement de l’unité nationale, tout en rappelant le rôle des zaouias dans la diffusion et la propagation de la culture nationale par le biais du message religieux qui appelle à la préservation de la référence religieuse.

De son côté, le président du conseil scientifique de la rencontre, Bouchikhi Mohamed, spécialiste dans le patrimoine et du soufisme, a évoqué le rôle de la tariqa chikhia, depuis sa fondation, à la préservation de l’unité nationale. L’intervenant a salué la mémoire du défunt général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah et son rôle historique en accompagnant et défendant le peuple qui a revendiqué le changement et l’instauration de la démocratie.

Par ailleurs, les participants se sont félicités du rôle historique de l’Algérie dans la diffusion de la culture de la paix dans le monde et dans «son approche pour régler la crise opposant les frères libyens».