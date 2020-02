Le prÃ©sident Tebboune reÃ§oit le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Royaume dâ€™Arabie saoudite

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, l’Emir Fayçal Ben Farhane Al-Saoud qui lui a remis une lettre du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, l’invitant à effectuer une visite officielle au Royaume d’Arabie saoudite, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Le président Tebboune a accepté cette invitation dont la date sera fixée ultérieurement avec l’accord des deux parties», précise la même source.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’audience que lui a accordée le président Tebboune, le ministre saoudien a déclaré : «J’ai eu l’honneur de transmettre les salutations du Serviteur des deux Lieux Saints au président Tebboune et de lui remettre une lettre d’invitation pour effectuer une visite en Arabie saoudite, son deuxième pays, au moment qu’il jugera opportun». Cette rencontre a été l’occasion de «se concerter sur les relations bilatérales anciennes qui remontent à la guerre de Libération nationale», a-t-il indiqué, réaffirmant l’attachement de son pays «au développement de ces relations et à leur promotion à de plus hauts niveaux».

Apres avoir relevé la «convergence» des vues des deux pays sur «plusieurs dossiers», le chef de la diplomatie saoudienne a exprimé l’attachement de son pays à «une coordination avec l’Algérie sur tout ce qui à même de servir les intérêts du monde arabo-musulman», souhaitant la poursuite «des contacts et de la coopération» entre les deux pays.

L’entretien s’est déroulé en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du secrétaire d’Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l’étranger, Rachid Bladehane et du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaid.