Politique sociale : Un axe central dans la nouvelle gouvernance

En moins d’une semaine, deux conseils des ministres ont été tenus et consacrés à l’examen de questions importantes comme le système de santé, l’éducation et l’enseignement, la justice sociale ainsi que le plan d’action du gouvernement. La prise en charge des préoccupations des citoyens dans tous les domaines est au centre de la nouvelle stratégie politique et économique imprégnée depuis la présidentielle du 12 décembre dernier.

Ces réunions du conseil des ministres constituent une occasion pour le chef de l’Etat afin de fixer le cap sur les grands dossiers soumis à l’examen. Le chef de l’Etat suit avec une attention particulière l’avancée des projets engagés dans le cadre de la nouvelle gouvernance.

Une évaluation est périodiquement faite sur la mise en œuvre les décisions et mesures prises. Les membres du gouvernement de même que les autres responsables dans divers secteurs sont soumis à l’obligation des résultats.

A chaque réunion, le chef de l’Etat donne des orientations et des instructions pertinentes à l’exécutif, chargé de mettre en œuvre sur le terrain le projet présidentiel.

Les interventions du Premier magistrat du pays recentrent le débat et recadre l’action de l’exécutif sur les objectifs essentiels et les priorités pour assurer une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens et garantir un cadre de vie à la hauteur de ses attentes et aspirations. La politique de protection sociale et la lutte contre la précarité et la pauvreté apparaissent comme un axe important et stratégique réaffirmé avec force.

La justice sociale est placée au centre des objectifs à réaliser pour éliminer les disparités au sein de la société. Le développement du pays dans tous les domaines doit s’accompagner par l’aide et le soutien des catégories démunies et vulnérables dans le cadre des valeurs de l’union et de la solidarité nationale. La stratégie décidée dans ce domaine est loin d’être une simple campagne, c’est une politique concrète et palpable déclinée sous forme de décisions fortes et concrètes pour concrétiser l’égalité devant la loi et l’accès de tous à tous les droits pour une vie prospère et harmonieuse.

L’élimination des disparités sociales demeure un objectif primordial à travers une politique de subvention des produits essentiels, les différentes aides accordées par l’état dans le cadre du soutien et l’accompagnement des catégories sociales vulnérables.

Sur cette question, le président de la République a prononcé une phrase forte et lourde de sens en affirmant : «je vis la réalité du citoyen et je n’accepterai jamais qu’il y ait un citoyen de première zone et un autre de deuxième ou de troisième zone. Les fruits du développement doivent s’étendre à toutes les régions et à l’ensemble des citoyens». Cette déclaration renseigne amplement sur la volonté et la détermination du chef de l’état de mettre fin à toutes les formes d’arbitraire, d’injustice et de hogra. Le plan d’action du gouvernement adopté jeudi apporte plus de détails et précisions sur la nouvelle politique sociale qui sera préconisée et appliquée à l’avenir. Une stratégie qui met le citoyen au centre des préoccupations des pouvoirs publics.

Le plan d’action renseigne sur l’ambition et la détermination de conduire une nouvelle politique pour un avenir meilleur au profit des citoyens qui aspirent à un changement profond.

M. Oumalek