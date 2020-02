Transition Ã©nergÃ©tique : Lâ€™impÃ©ratif dâ€™une vision stratÃ©gique

La transition est à la fois impérative et complexe.

Une complexité expliquée, en amont, par le tarissement des réserves d’hydrocarbures, générant une chute de la production de 18% depuis une décennie et, en aval, par l’obligation de satisfaire, à la fois les besoins énergétiques internes en croissance de 7 à 8% par an et l’exportation d’une partie de la production. Côté experts, on brandit l’argument selon lequel le pays ne manque pas d’intelligence ni d’expertise dans le domaine.

Que fait-il donc défaut ? Mourad Preure, expert pétrolier, désigne un «manque de volonté et surtout d’une vision stratégique». En effet, en 2011 il a été décidé par le gouvernement un programme de réalisation de 22.000 MW d’électricité solaire. «Pour l’heure, l’énergie que nous consommons vient quasi totalement des hydrocarbures, ressource épuisable s’il en est qui est par ailleurs notre source essentielle d’exportations», déplore-t-il. Pour lui, rattraper le retard accusé est possible. Les atouts ne manquent pas. D’abord, des conditions naturelles optimales. S’ajoute une présence d’une compagnie de la stature de Sonatrach, mais aussi de Sonelgaz, pour figurer parmi les leaders dans la transition énergétique. «Il nous faut construire des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques dans le domaine, notamment Européens pour donner à la transition énergétique la dimension d’une ambition industrielle qui entraînerait nos entreprises publiques et privées, nos universités et notre recherche».

De son côté, Said Beghoul, expert en énergie, affirme que le recours aux Energies renouvelables «doit s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une sortie de la rente par le développement des autres secteurs économiques (agriculture, tourisme, et autres industries manufacturières, etc.)». Dans ses explications, il relève que «nos EnR vont très lentement et l’épuisement de notre gaz est rapide. Nous avons toujours voulu et espéré que ces deux sources d’énergie se croisent pour s’accompagner l’une l’autre dans la transition énergétique, mais là; il y a un risque qu’elles ne cohabiteront jamais en couple». Côté gouvernement, des réflexions et mesures sont engagées pour, d’une part, éviter les erreurs du passé et trouver les meilleures solutions pour une réelle transition avec l’émergence d’un mix énergétique où la part des EnR sera considérable.

Pour accompagner ces efforts, il a été procédé à la création d’un Commissariat des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, comme un organe de conception d’une stratégie nationale de développement de ce secteur. Pour les projets, le Pdg de Sonelgaz a réaffirmé la volonté d’intégrer de nouveau, l’initiative du consortium international Dii Desert Energie portant sur le développement des énergies renouvelables. Une coopération «très importante parce que nous avons arrêté des objectifs ambitieux et prometteurs en matière d‘énergies renouvelables et nous sommes déterminés à faire des vingt prochaines années l’ère du déploiement des énergies durables pour le pays». Ce n’est pas tout. Plus de 50 MWc en renouvelables sont actuellement en cours de réalisation par Sonelgaz, pour hybrider les centrales électriques fonctionnant au fuel. En effet, le groupe a placé l’introduction massive des énergies renouvelables, nécessaire à la réussite du mix énergétique de l’Algérie, parmi ses priorités.

Fouad Irnatene