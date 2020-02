Relance Ã©conomique : Engagement et dÃ©fis

Plaçant l’économie au centre du processus des réformes, ce plan sera exécuté en obéissant d’abord à toutes les normes de bonne gouvernance. Mu par un intérêt national vital et garant de liberté, de stabilité politique, de développement économique et de solidarité, le gouvernement Djerad vise d’abord à rassurer.

En plus de rattraper le temps perdu et de mettre à nouveau la reconstruction nationale en marche, la réussite de ce plan d’action permettra de rétablir la confiance entre gouvernés et gouvernants de façon durable. Le gouvernement s’engage à travers ce plan de redresser la situation du pays, en offrant la possibilité de mieux affronter les défis socio-économiques auxquels il est confronté. Tirant les leçons de la crise de ces dernières années, il place la relance de la machine économique et la consolidation du processus démocratique en tête des priorités.

Dans ce sens, le Chef de l’Etat a instruit le gouvernement de procéder à l’opérationnalisation de mécanismes innovants de réforme financière et fiscale, outre l’adoption d’une démarche rassurante en direction des opérateurs économiques. Plan aux objectifs précis, il focalise sur le triptyque d’un renouvellement économique basé sur la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l’économie numérique. Le but est aussi de maintenir l’économie durablement à plein régime, en tenant compte de la nécessité d’accélérer la productivité en s’appuyant sur les TIC, les énergies renouvelables et l’agriculture.

Le développement et la promotion de l’agriculture sont l’une des principales priorités, surtout que dans le passé il y a eu un désintérêt pour ce secteur. Assurer la sécurité alimentaire par la promotion de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, passe par l’accès au crédit aux agriculteurs, la sécurité des cadastres, l’amélioration des rendements, l’irrigation et la mécanisation des exploitations agricoles. Le Gouvernement veillera également à la mise en place d’une cartographie nationale d’investissement, à travers l’ouverture de nouveaux espaces dédiés au foncier industriel, notamment dans les Hauts Plateaux et le Sud. A ce niveau, l’enjeu serait de prendre des mesures énergiques pour stimuler le développement du secteur privé national et la promotion de l’investissement par des simplifications de procédures destinées aussi aux entreprises étrangères désireuses de s’installer en Algérie. Simplifications qui seront introduites notamment dans le Code de l’investissement, qui devrait rassurer les investisseurs sans pour autant léser le pays. De tout temps, les opérateurs économiques ont fait valoir que l’élimination des obstacles au commerce, au financement, à l’accès au foncier, des lourdeurs bureaucratiques, devraient non seulement élargir les capacités de production mais aussi diversifier l’économie. Le but étant la réalisation d’une croissance productive, durable et partagée.

A cet égard, M. Tebboune a réitéré la disposition de l’Etat à encourager tout projet d’industries manufacturières par un financement pouvant atteindre un taux 90% et à lui donner la priorité dans l’octroi du foncier industriel. C’est donc sur une nouvelle stratégie économique que repose le Plan d’action du gouvernement, appelé à utiliser tous les moyens à sa disposition pour garantir son succès. Le président de la République a insisté sur l’impératif nécessité de donner la priorité absolue à la transformation des matières premières nationales au lieu de leur exportation systématique en brut, au regard de leur rôle en matière de création de richesse et d’emplois. Il est devenu urgent pour le pays de mettre en œuvre des politiques lui permettant de mieux affronter les chocs extérieurs, comme la chute des prix du pétrole. Certes, le pétrole fait naître d’énormes espoirs, mais ils restent tributaire des grandes tendances du marché qui parfois ne sont pas favorables, comme c’était le cas en 2014. Les bienfaits économiques, attendus, d’une embellie pétrolière conjoncturelle se concrétisent rarement. Assurément riche en cette ressource, l’Algérie s’en est bien sortie, mais elle a toujours du mal à diversifier l’économie. Jusqu’à présent, le pétrole représente l’essentiel des exportations.

Le pays éprouve, néanmoins, toujours des difficultés à transformer cette richesse en source de croissance pour les générations futures, en diversifiant l’économie et à la libérer de sa très forte dépendante aux hydrocarbures. Le pétrole devrait être un atout économique facile à exploiter et un moyen de soutenir la croissance à long terme. La gestion des ressources doit donc permettre de produire un niveau soutenu de recettes afin d’alimenter une croissance économique durable. A cela vient s’ajouter la nécessité de préparer un environnement plus favorable pour les femmes entrepreneurs et la possibilité d’accéder à des responsabilités. Ce qui suppose la mise en place de solides réseaux et programmes de soutien technique, financiers et de formation. Les compétences et les talents algériens d’ici et d’ailleurs, seront également associés à la concrétisation de ce plan.

Farid Bouyahia