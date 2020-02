RÃ©forme du systÃ¨me Ã©lectoral : RÃ©tablir la confiance

L’opinion aura retenu que l’esprit de ce Plan d’action, du reste très attendu eu égard à l’espoir en matière de changement qu’a suscité l’élection de M. Tebboune, obéit essentiellement à l’idée de provoquer une rupture avec les pratiques du passé en favorisant la consécration du projet de renouveau dans l’ensemble des domaines de la vie publique. En ce sens, l’émergence d’un nouveau modèle de gouvernance devrait être perceptible, à travers l’action des différents départements ministériels, mais aussi et surtout dans le respect absolu du choix du peuple dans chacune des échéances électorales, qu’elle soit locale, législative où présidentielle. La réforme du système électoral citée en première ligne dans le plan d’action du gouvernement relève ainsi d’un impératif de l’heure, d’où il est gagé un rétablissement, au plus vite, de la relation de confiance entre le citoyen et les institutions de l’Etat, y compris les assemblées élues. Dans la feuille de route du président de la République, la révision du code électoral interviendra juste après le projet d’amendement de la Constitution dont le processus est déjà mis en action.

D’aucuns s’accordent a dire, par ailleurs, que la loi électorale dans son état actuel gagnerait à être perfectionnée afin de consolider les concepts de transparence et de crédibilité dans l’organisation de toute élection, l’une des conditions majeures permettant la promotion d’une démocratie réelle dont le principe est retenu dans le plan d’action du gouvernement. Le plus en vue porte sur la moralisation de la vie publique par le biais d’un système électoral complètement libéré, d’une part, de l’emprise de l’argent sale et garantissant, d’autre part, l’émergence de jeunes compétences au sein des assemblées élues.

L’on se souvient que lors de sa première conférence de presse, après l’annonce des résultats de la présidentielle, M. Tebboune avait mis l’accent sur le fait que la loi électorale en vigueur ne permet pas aux institutions élues de prendre une quelconque décision. «Il y aura une nouvelle loi, on séparera, définitivement, l’argent de la politique, les gens pourront se présenter à toutes les élections», avait-il également annoncé. Afin d’inciter les jeunes à se porter candidats aux élections législatives ou locales, il avait même promis que le financement de leur campagne électorale serait à la charge de l’Etat, et ce, dans l’objectif évident de barrer la route à l’intrusion de l’argent sale et à toute tentative de corruption visant l’achat des sièges au sein des assemblées communales ou de wilaya ou encore au niveau du Parlement.

Cela est à même de présager d’une véritable révolution qui sera assurément engagée en matière de réhabilitation de la pratique politique à travers le recours à des élections saines et crédibles, afin de bannir le spectre des résultats connus à l’avance.

«Tout est possible, excepté les pronostics en politique», avait en effet soutenu le président de la République dans sa première conférence de presse où il s’est également engagé à redonner leurs droits moraux et matériels à tous «ceux qui ont subi les affres de la bande». «Je me suis engagé auprès des jeunes à leur transmettre le flambeau, je me considère comme un trait d’union entre les jeunes et ma génération», a-t-il également soutenu. Le fer de lance de cette action réside donc dans le contenu de la prochaine loi électorale, devant aussi inclure une série de dispositions permettant à la femme d’occuper sa place sur la scène politique, comme le souligne clairement le texte intégral sanctionnant l’approbation du Plan d’action du gouvernement. Sur un autre volet et s’agissant des principaux mécanismes à mettre en place dans le cadre du processus de perfectionnement du système électoral, l’on peut citer, outre l’introduction des moyens technologiques, la création d’un observatoire pour le développement de la performance électorale comme préconisé par le président de l’Autorité indépendante des élections (ANIE) M. Mohamed Charfi.

Rappelons à cet effet que les missions de l'Autorité, qui ne se limitent pas seulement à l'organisation des élections, consistent également à mûrir une réflexion pour la mise en place de mécanismes et structures qui permettent au peuple algérien d'avancer dans l'action démocratique et électorale.

Karim Aoudia