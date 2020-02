RÃ©gularisation de la presse Ã©lectronique : Un texte en cours dâ€™Ã©laboration par le ministÃ¨re de la Communication

Lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue jeudi, le Plan d'action du Gouvernement relève que «dans le cadre de la consolidation de l'Etat de droit et de la promotion de la pratique de la démocratie réelle, le Gouvernement œuvrera à garantir la liberté de réunion et de manifestation pacifique et à soutenir la presse et les médias dans l'exercice de leur activité dans le cadre de la liberté, du professionnalisme et du sens de responsabilité et de l'éthique, outre la régulation de la presse électronique et de la publicité».

Le département de Belhimer passe à l’acte

Dans cet ordre d’idées, un texte relatif à l’organisation de la presse électronique «est en cours d’élaboration » au niveau du ministère de la Communication, a-t-on appris de source digne de foi. «Un texte est en cours de préparation. Il sera soumis, dans des délais raisonnables, au gouvernement avant son adoption en Conseil des ministres», a précisé notre source. Très attendu, ce texte devrait mettre de l’ordre dans un secteur qui connaît une grande anarchie, selon le constat des professionnels. Il est à signaler que c’est la première fois que les pouvoirs publics s’engagent à régulariser la situation de la presse électronique. Certains journaux électroniques exercent dans le cadre du code de l’information. L’article 67 stipule qu’«il est entendu par presse électronique, au sens de la présente loi organique, tout service de communication écrite en ligne destiné au public ou à une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu». Le problème est que les textes d’application n’ont pas été promulgués.

De ce fait, la régulation de la presse électronique représente une priorité majeure dans la feuille de route du président de la République et un des engagements de M. Tebboune lors de la campagne électorale. Dans son discours d’investiture, le président de la République a annoncé son engagement pour une aide de l’Etat et un accompagnement de la presse, de la liberté d’expression, dans le cadre d’un retour aux pratiques médiatiques correctes le respect de l’éthique. Le chef de l’Etat a cité le secteur de l'information et de la communication dans tous les conseils des ministres. Il a exprimé l’intérêt accordé aux médias nationaux, mettant en avant leur rôle. «Ils doivent être à la hauteur des attentes de la nation et jouer leur rôle d’éclaireur, à travers le renforcement du professionnalisme, loin de toute désinformation, propagande ou diffamation contre quiconque». En parallèle, «les médias trouveront tout le soutien et l'encouragement de l'Etat pour une pratique médiatique qui n'aura pour limites que la loi, la morale et l'impérative vérification de la véracité des informations», a assuré le président de la République. Il a également fait part de son intention de régler définitivement la question de la publicité publique «en faisant un moyen à même de favoriser la liberté de l'information et de la créativité, de soutien à la presse électronique et d’encouragement aux institutions médiatiques». Ainsi, le Premier ministre a été instruit pour procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie». A rappeler que plus de 35 sites d’information en ligne exercent en dehors d’un cadre réglementaire. Ils n’ont accès ni à la carte de presse, ni à la publicité institutionnelle ni au fonds national d’aide aux médias, ce que déplorent des éditeurs des journaux éléctroniques.

Mettre fin à l’anarchie

M. Fayçal Serai, directeur du journal électronique El-jazair El Youm, a souligné l’impératif de régulariser la presse électronique afin de mettre un terme à l’anarchie ambiante. «Cela va assurer une protection, une couverture légale pour les journalistes en ligne, et permettre notamment le respect des règles de l’éthique et la préservation des pratiques médiatiques qui sont en voie de disparition», a-t-il souligné. Fayçal Serai, également journaliste qui a exercé dans plusieurs rédactions, a soutenu qu’un journal électronique «n’est pas un PC portable et la diffusion d’informations dont il est difficile d’identifier les auteurs». Il a salué, dans ce sens, la déclaration du président de la République, qui a affirmé que ces médias «seront traités sur un pied d’égalité avec la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d’accès à la publicité publique, et ce, dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession». Le directeur d’El-jazair El Youm a souligné que «cela va assurer une traçabilité et une identification des journalistes et professionnels. Il faut déterminer le statut du journaliste qui doit être détenteur d’un diplôme universitaire, conformément au code de l’information. Aujourd’hui, malheureusement, on se voit relégué au rang de blogueur», a-t-il regretté.

De son côté, M. Yakoub Hadj Djilani, journaliste et directeur du site électronique Seven DZ, a estimé qu’il s’agit d’un «bon pas», qualifiant la décision de première mesure du genre en Algérie. «Le président de la République a répondu à une revendication qui date de plusieurs des années», a-t-il souligné. «Cela démontre une volonté réelle pour l’accompagnement et la régularisation de la presse nationale par le Président et la concrétisation de ses engagements» a-t-il soutenu. Le directeur de Seven DZ a fortement salué la décision d’accès à la publicité publique qui permettra de préserver les postes d’emplois et d’en créer d’autres.

M. Yakoub Hadj Djilani a appelé à une rencontre entre les fondateurs des sites électroniques et le président de la République «pour le développement de la presse électronique».

M. Ali Benkhettou, journaliste et expert en presse électronique, a salué également l’encadrement de la presse électronique, qui est une nécessité urgente», précisant que c’est l’une des décisions importantes prises par le président de la République. «Je pense qu’il sera question de sites d’informations domiciliés en Algérie du fait que le Président a annoncé que ces médias seront traités sur un pied d’égalité avec le reste de la presse nationale écrite, en matière de couverture des activités nationales et officielles et d’accès à la publicité publique, et ce, dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession . Avec cette précision, je pense qu’il vise la qualité et l’efficacité». «Nous sommes en attente des textes d’application pour arriver à assainir le secteur de la presse, notamment numérique des intrus qui ont utilisé les portails électroniques pour injures et chantage », a-t-il dit.

Neila Benrahal