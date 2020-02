Lutte contre le cancer : RÃ©alisation dâ€™un centre hospitalier Ã  Djelfa

L’Exécutif accorde une importance accrue à la lutte contre cette lourde pathologie ainsi qu’a l’optimisation des conditions de prise en charge des malades. Il s'agit non seulement de soigner les patients, en ayant recours aux meilleurs traitements connus, mais aussi veiller à offrir l’accompagnement qu’il faut au malade et à ses proches du point de vue humain.

Le président de la République, Abdlelmajid Tebboune, a inscrit la lutte contre le cancer parmi ses priorités. Il a ordonné la réalisation d’un centre hospitalier anti-cancer à Djelfa avant la fin de l’année en cours. Un établissement qui viendra palier le manque de structures hospitalières destinées à la prise en charge des cancéreux dans la région des Hauts palataux. En effet, lors de la réunion du Conseil des ministres, qui s’est tenue jeudi dernier, le président Tebboune a instruit le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, d'entamer sur le champ les études nécessaires pour l'inscription d'un projet de réalisation d'un Centre hospitalier anti-cancer au niveau de la wilaya de Djelfa. Le lancement des travaux doit intervenir avant la fin de l'année en cours.

Les instructions du Président interviennent en réponse aux demandes des habitants de cette wilaya pour mettre fin aux souffrances des cancéreux, obligés de se déplacer vers d'autres wilayas pour recevoir les soins, notamment vers le CHU Franz-Fanon à Blida .Il faut dire que la prise en charge des cancéreux en Algérie représente un grand problème de santé publique, surtout que chaque année il est recensé environ 50.000 nouveaux cas, dont les plus fréquents sont ceux du sein, de la prostate, du poumon et colorectal. Le droit à la santé étant garanti par la Constitution, chaque citoyen peut aspirer à des soins de qualité. Mais, les infrastructures existantes ne peuvent assurer le diagnostic et le traitement de tous les cancéreux. D’où l’urgence de construire de nouveaux hôpitaux. Notons que le développement du secteur de la santé constitue l’un des axes majeursdu programme du Président Tebboune.

Le chef de l’Etat avait ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres du 18 janvier dernier, une rupture avec les pratiques du passé dans le domaine de la Santé et l'adoption d'un plan d'urgence axé sur deux priorités, la prise en charge dans les services d'urgence et la prise en charge des femmes enceintes. Il a également insisté sur la réorganisation du secteur et ordonné des mesures pratiques en matière de formation de médecins urgentistes et de paramédicaux, outre l’encouragement de ces médecins à travers des incitations appropriées. Par ailleurs, le président de la République a mis en avant l’importance de la prévention en concertation avec les associations de la société civile, dont certaines peuvent être d’utilité publique et qui, de ce fait, peuvent bénéficier d’aides de l’Etat dans l’objectif d’alléger les Urgences et encourager le recours aux polycliniques de proximité, outre la mise en place de mécanismes de consultation pour éviter les déplacements inutiles aux Urgences. Le président Tebboune a relevé, également, l’impératif d’une réflexion sérieuse sur la problématique du service civil et de mesures incitatives, en accordant la priorité à la formation de médecins du Sud pour pallier au manque de spécialistes dans cette région du pays.

Sarah Benali Cherif