Front El-Moustakbal : Favorable au dialogue et Ã  la concertation

Belaïd, qui s’exprimait à l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animée en marge des travaux de la deuxième session du conseil national du parti, a précisé que la participation de sa formation vise à assurer une action positive et un soutien à la stabilité du pays, affirmant toutefois que son parti «ne compte pas garder le silence dans le cas où des dépassements se produiraient».

Le président du Front El-Moustakbal a estimé également que le gouvernement a «de bonnes idées qui devraient être appliquées sur le terrain», tout en appelant à reporter tout conflit politique jusqu’à la fin de la crise que connaît le pays.

À ce titre, Belaïd prévoit que l’année en cours et l’année prochaine seront très difficiles sur les plans économique et social. «La situation actuelle en Algérie est difficile, et nécessite une action politique positive et réaliste.

Par conséquent, nous traitons ,de manière objective, réaliste et positive, avec toutes les institutions et tous les acteurs politiques, dans le cadre des lois de la République», a-t-il déclaré. Concernant l’amendement constitutionnel initié par le président de la République, il a déclaré que sa formation politique a installé une commission composée d’experts et de spécialistes en droit constitutionnel, chargée de formuler des propositions en vue d’apporter la contribution du parti au projet de la révision du texte fondamentale. Parmi les propositions, Belaïd cite la création d’une Cour constitutionnelle qui remplacera le Conseil constitutionnel et d’une Maison de la Fatwa (Dar El- Fatwa). Belaïd a souligné que la révision constitutionnelle devrait mettre fin au monopole du pouvoir et créer un front solide qui favorise l’harmonie politique et renforce l’esprit de citoyenneté. Il estime, à ce titre, que «tout programme politique ou projet de parti, qui ne permet pas au citoyen d’exprimer ses opinions et de choisir librement celui qu’il juge capable de gérer les affaires publiques dans le cadre d’une élection transparente, sera sans doute voué à l’échec».

Évoquant le phénomène de la corruption, le président du Front El -Moustakbal a souligné la nécessité de l’application rigoureuse des lois de la République. «La corruption en Algérie a atteint un niveau intolérable, terni l’image de l’Algérie sur la scène internationale et sapé toutes les politiques visant un véritable décollage économique», a-t-il estimé, soulignant que «la lutte contre ce phénomène ne se fera pas par les discours et les intentions, mais plutôt par une application stricte et rigoureuse des lois de la République, ainsi que par l’activation des organes de contrôle, à leur tête la justice». Sur le plan régional, le président du Front El-Moustakbal a précisé que son parti suit avec intérêt le développement de la situation au Maghreb, saluant à l’occasion les efforts de l’Algérie visant à trouver une solution politique à la crise en Libye. Il a également exprimé le rejet du plan du Président Trump pour la Palestine, appelé «deal du siècle», rappelant la position indéfectible de l’Algérie fondée sur le principe du droit du peuple palestinien à un État indépendant, avec El-Qods comme capitale, conformément à la légalité internationale et aux résolutions de l’ONU.

Salima Ettouahria