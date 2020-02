Consultations politiques : M. Tebboune reÃ§oit le prÃ©sident par intÃ©rim de Talaiâ€™e El-Hourriyet

À l’issue de cet entretien, M. Saadi, qui était accompagné de membres du parti, a fait savoir que «plusieurs points essentiels ont été évoqués avec le président de la République, particulièrement l’amendement de la Constitution».

Affirmant que son parti focalisait sur l’impératif de «trancher définitivement la question du système de gouvernance», M. Saadi a révélé que Talai’e El-Hourriyet propose un régime semi-présidentiel dans lequel les deux pouvoirs présidentiel et parlementaire partagent les charges et les prérogatives, en sus d’un gouvernement issu de la majorité parlementaire.

M. Saadi a ajouté que «la discussion a porté en outre sur le pouvoir judiciaire», soulignant que son parti était pour que la nouvelle Constitution «traite la question de l’indépendance de la justice et qu’il y ait un changement profond et radical dans le statut des magistrats». Talai’e El-Hourriyet propose, également, que «le Conseil constitutionnel soit transformé en Cour constitutionnelle», a-t-il ajouté. «Nous avons demandé, par la même occasion, la libération des individus arrêtés, lors des manifestations pacifiques, et avons abordé des points importants au plan socio-économique», a-t-il conclu.