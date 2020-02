Ã‰vÃ©nements de Sakiet Sidi Youssef : Un symbole de la solidaritÃ© algÃ©ro-tunisienne

Cette date écrite par le sang des dizaines de citoyens sans défense, de ce petit village tunisien tout près de la frontière algérienne, illustre parfaitement les liens historiques de fraternité et de solidarité entre les deux pays. C’est ce qu’a affirmé, hier, les nombreux participants qui ont pris part, jeudi, à la conférence historique sur «Les événements de Sakiet Sidi-Youssef», tenue au siège du Centre national de la recherche dans le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54). Dans son allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et ayants droit, El Aid Rabigua a relevé l’importance de la commémoration des évènements de Sakiet Sidi Youssef qui constitue le symbole de sacrifice et de combat héroïque commun entre les deux peuples frères pour la cause algérienne.

« C’est une belle opportunité pour se rappeler des innombrables sacrifices consentis par nos aïeux pour la libération du pays et de s’incliner à la mémoire de nos valeureux chouhada », a noté M. Rabigua, ajoutant que la commémoration de cet important événement historique dont nous célébrons aujourd’hui, son 62e anniversaire est une nouvelle halte pour confirmer davantage la nécessité de conjuguer nos efforts pour un lendemain meilleur pour nos enfants. Il a, dans son allocution, indiqué que les douloureux événements ou les plus grandes actions de cohésion, de fraternité et de solidarité ont été réalisés, n’ont fait que consolider les liens entre deux pays voisins.

« Cette époque de l’histoire demeurera à jamais le symbole de la fraternité sincère et de la solidarité agissante entre les deux pays », a souligné le S G au ministère des Moudjahidine, mettant l’accent sur l’intérêt de promouvoir les relations bilatérales aux plus hauts degrés.

Il a, également, relevé la nécessité de tirer les leçons de cette date marquant l’unité entre les deux peuples et de conjuguer les efforts de leurs enfants pour réaffirmer davantage cette unité, appelant, au passage, les générations montantes à s’imprégner des valeurs de leurs aïeux. De son coté, Lotfi Ghariani, conseiller des affaires étrangères à l’Ambassade de Tunisie à Alger, a qualifié les événements des Sakiet Sidi Youssef d’étape importante dans l’histoire des deux peuples gravée en lettres de feu et de lumière, qui devrait être une référence pour les futures générations afin d’illuminer leur chemin pour avancer avec certitude sur la voie de nos valeureux martyrs. Il a relevé l’intérêt d’intégrer cette époque de l’histoire commune des deux peuples dans le programme scolaire du primaire jusqu’au secondaire pour bien l’ancrer dans la mémoire collective des deux nations. S’étalant sur la qualité des relations entre la Tunisie et l’Algérie, M. Ghariani a fait savoir que la première visite du Président tunisien, Kaïs Saïed a été réservée à Algérie, ce qui démontre, « la forte relation entre les deux pays ».

Pour sa part, Pr. Ben Yousef Telmsani, président du conseil scientifique au centre national de la recherche dans le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre et professeur à l’université de Blida 2, a passé en revue les causes et les circonstances du massacre de Sakiet Sidi Youssef.

Il a mis la lumière sur l’importance de cette étape de l’histoire qui a prouvé le lien entre les peuples algérien et tunisien ainsi que tous les peuples maghrébins.