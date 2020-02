Blida : Un Incubateur technologique Ã  lâ€™universitÃ© SaÃ¢d-Dahleb

La cérémonie d’activation officielle de cet incubateur régional a été marquée par la signature de conventions entre l’université Saâd-Dahleb et nombre d’opérateurs économiques, représentés par le laboratoire pharmaceutique Hikma, l’opérateur téléphonique Ooredoo, et l’Agence nationale de valorisation de la recherche scientifique, relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

«Ces conventions, devant être suivies, à l’avenir, par d’autres accords similaires avec d’autres opérateurs», selon le Pr Mohamed Benzina, recteur de l’université, «visent à garantir un soutien financier aux étudiants pour expérimenter leurs projets, avant leur concrétisation sous la forme de micro- entreprises, tout en leur assurant l’expertise technique des entreprises concernées», a-t-il observé.

Le Pr Benzina a fait, à cet effet, part de la constitution d’une commission spéciale qui «entamera prochainement la sélection des idées innovantes susceptibles d’être concrétisées sur le terrain», a-t-il dit.

L’université Saâd-Dahleb compte prés de 3.000 étudiants sur le point d’obtenir leur diplôme de fin d’études, et les «mémoires et thèses d’un grand nombre parmi eux englobent des idées innovantes dignes d’être concrétisées sur le terrain», a-t-il estimé, en outre.

D’où le rôle important de cette initiative académique (incubateur), a-t-il ajouté, dans le «soutien des étudiants pour faire face aux multiples contraintes rencontrées lors du montage de leurs entreprises, notamment aux volets gestion, finances, administratif, et commercial», a expliqué le même responsable. Le directeur du laboratoire Hikma, Mamoune Araidha, a, quant à lui, exprimé «la disponibilité» de son entreprise, qui «est sur le marché algérien depuis les années 90, et qui englobe de hautes compétences dans l’industrie pharmaceutique», a-t-il assuré, à «offrir son expertise aux étudiants désirant monter leurs propres entreprises», a-t-il souligné.

«Nous allons, également, œuvrer à mettre à la disposition des étudiants sélectionnés au titre de ce projet d’incubateur tout le matériel et les équipements nécessaires pour l’expérimentation de leurs projets», a affirmé le responsable de ce laboratoire, comptant quatre usines de production de médicaments, dont la première usine nationale d’anticancéreux par voie orale.

A son tour, le directeur général de Ooredoo Algérie, Nikolai Beckers, a appelé les étudiants concernés à «croire en leurs aptitudes et compétences, et à exploiter cette opportunité qui leur est offerte pour réaliser leurs ambitions».

Il a, aussi, exprimé la «disponibilité» de son entreprise à «partager son expertise en matière de communication, avec les étudiants du domaine, tout en leur assurant les moyens matériels nécessaires».

Cet incubateur, dont l’encadrement sera assuré par l’université Saâd-Dahleb, en coordination avec l’Agence nationale de valorisation de la recherche scientifique, est destiné à l’accompagnement des étudiants innovants des universités d’Alger, de Boumerdes, Tipasa et Khemis Miliana (Ain Defla), est-il signalé.