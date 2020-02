Enjeux stratÃ©giques de lâ€™Ã©nergie Ã  lâ€™horizon 2050 : Changer le modÃ¨le Ã©conomique

Animé par Patrice Geoffron, professeur de sciences économiques à l’Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières (CGEMP), et directeur scientifique du TheClimateChain.org, la conférence était l’occasion de soulever la problématique de la transition énergétique et les enjeux stratégiques à l’horizon 2050.

Le conférencier a expliqué que malgré «le consensus mondial sur l’enjeu climatique, la consommation des énergies fossiles est repartie à la hausse, notamment dans la sphère nord de la planète», et d’ajouter que «l’humanité a utilisé au cours des deux derniers siècles des énergies primaires avec des densités énergétiques de plus en plus fortes : bois, charbon, gaz, pétrole, uranium».

Une consommation qui fait que 80% du modèle énergétique mondial soit basé sur des énergies fossiles non renouvelables. A cela s’ajoute une responsabilité inégale qui fait que ce sont les pays du Sud, moins industrialisés, peu développés, qui payent la facture d’une course à la richesse, au détriment d’une planète menacée, explique M. Geoffron, qui précise qu’un individu en Afrique subsaharienne produit 0,5 tonne de Co2, alors qu’un Américain peut atteindre jusqu’à 15 tonnes.

Outre l’impact économique, le spécialiste affirme que la planète est le théâtre de phénomènes météorologiques «extrêmes sans précédent», de chocs géopolitiques depuis 2007 et qui découlent sur des crises migratoires. Il cite à titre d’exemple les populations déplacées, au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak notamment, pour dire que même si le motif sécuritaire était déterminant, «l’impact des changements climatiques était également pesant».

Il explique que depuis la crise économique de 2007, la question climatique commençait à se poser mais sans que «des actions concrètes soient engagées». L’expert ajoute que les décideurs, réunis à l’occasion de l’édition 2020 du Forum de Davos, «même s’ils ne remettent pas en cause les politiques économiques capitalistes, se trouvent réellement aujourd’hui en face de leurs responsabilités et engagements pour le changement des paradigmes dominants en matière de développement économique».

Même si elle est jugée tardive, cette prise de conscience s’explique par la publication, la semaine précédant le forum, du Rapport des risques. «Les différentes formes de risques environnementaux sont apparues en première ligne ainsi que l’incapacité du monde à lutter contre le réchauffement climatique», explique M. Geoffron.

Évoquant les leviers de la transition énergétique à l’horizon 2050, M. Geoffron explique qu’il entame là «un exercice d’anticipation à haut risque en raison des incertitudes liées aux métamorphoses et à l’accélération des inventions technologiques».

Pour l’analyste, si l’humanité limite la hausse de la température à 1,5-2°C à la fin du siècle, conformément aux objectifs de l’accord de Paris (COP-21), cela impliquera de réduire les émissions mondiales de Co2 de moins de 10 milliards de tonnes en 2050.

«Beaucoup de choses à faire» dit-il, car les menaces qui planent sur la transition énergétique sont multiples. Il y a d’abord «l’urgence du court terme» pour certains Etats et qui peut déboucher sur des chocs pétroliers, tensions régionales. Aussi, «il lui faudra réduire considérablement la consommation d’hydrocarbures et la remplacer par l’énergie nucléaire, l’hydraulique, le solaire ou l’éolien» pour atteindre en 2050 ce qu’il appelle neutralité carbone.

Il conclut qu’«il est temps pour les décideurs de changer de modèle de production de richesse et de développement économique et de prendre le chemin de la transition vers une économie verte».

Tahar Kaidi