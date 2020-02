JournÃ©e dâ€™Ã©tudes de lâ€™eau dans la ville : Faire face au stress hydrique

Dans un point de presse organisé en marge de la journée d’études sur «L’eau dans la ville : les nouveaux défis du Service public de l’eau», le ministre rassure que «l’Algérie n’est pas en situation d’alerte ou de stress hydrique, malgré le manque de précipitations que connaît le pays». Le membre du gouvernement a rappelé que «le manque de précipitations à cette période de l’année à travers le pays n’est pas un fait exceptionnel». Il précise qu’ «un bilan devra être fait à partir des mois de mars et avril, période où la pluviosité est la plus importante depuis plusieurs années».

«Depuis une à deux décennies, la plus forte pluviosité est enregistrée aux mois de mars et avril. Nous ne pouvons, par conséquent, nous prononcer qu’à partir des périodes à venir», explique le ministre, en insistant sur le fait que l’Algérie, qui occupe la 29e place parmi les pays en situation de stress hydrique élevé, ne fait pas face à un déficit en eau.

Sur un autre plan, Berraki a rassuré les citoyens en affirmant qu’aucune hausse du tarif de l’eau n’est envisagée actuellement. « Une hausse du tarif de l’eau n’est pas à l’ordre du jour, notre objectif principal actuellement est d’améliorer ce service public, le hisser à un haut niveau à travers une alimentation en eau quotidienne et sans discontinuité. Sur instruction du président de la République, nous faisons de l’accès à l’eau pour l’ensemble des citoyens une priorité et nous allons déployer plus de moyens», insiste-t-il encore.

Un taux de 63% de remplissage des barrages

Berraki a révélé que «le taux de remplissage des barrages est de 63%». «La majorité de l’eau destinée aux citoyens est puisée au niveau des nappes phréatiques et non à partir des barrages», dira-t-il, en précisant que son département a mis en place un dispositif de prévention pour pouvoir faire face à toute éventuelle situation de pénurie d’eau, telle que celle vécue en 2001. Et de préciser que la production de l’eau potable tourne autour de 3,6 milliards de m3/an, alors que 6 milliards de m3/an sont destinés à l’irrigation des terres agricoles. Le premier responsable du secteur de l’eau a révélé qu’un travail d’évaluation a été effectué au niveau du ministère pour «assurer la disponibilité de l’eau potable durant le mois de Ramadhan mais aussi en prévision de la prochaine saison estivale». Il estimera que l’état a pris une décision judicieuse en optant pour la solution du dessalement de l’eau de mer.

La journée d’études a inauguré le nouvel élan que le nouveau gouvernement compte impulser à la gestion de la ressource en eau.

Les experts algériens et ceux issus du pourtour méditerranéen font part de leur expérience dans la gestion du service public de l’eau dans des conditions similaires, afin d’affiner le diagnostic indispensable à la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route que le ministère des Ressources en eau vient de tracer. Pour Berraki, cette feuille de route doit réorienter les investissements de l’Etat dans le secteur des ressources en eau en vue d’une meilleure optimisation des deniers publics, déployer de nouveaux outils technologiques et numériques dans la gestion de la ressource, lutter contre les déperditions et le gaspillage de l’eau.

Il appellera également à inculquer la culture de l’eau à travers un travail de proximité en engageant une campagne de sensibilisation des usagers autour des enjeux stratégiques et civilisationnels liés à la maîtrise de cet élément essentiel de notre souveraineté et d’utiliser des solutions innovantes pour améliorer le service public.

Côté chiffres, 25% de la population, soit 10 millions d’habitants sont encore alimentés en 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 et parfois plus. Pas moins de 27 wilayas sont dans le rouge en matière de service public de l’eau. 41% de la population est alimentée quotidiennement et 34% en H24.

Mohamed Mendaci