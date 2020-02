Groupe Sonatrach : Un rÃ´le de Leader Ã©conomique

S’exprimant à l’occasion de son installation dans ses nouvelles fonctions à la tête du Groupe Sonatrach, M. Hakkar a indiqué que «la première mission de Sonatrach est de satisfaire les besoins du marché national et de contribuer au développement socio-économique du pays. C’est pourquoi la responsabilité du groupe s’avère à la fois grande et sensible, impliquant un renouvellement constant de notre capacité en faveur de la communauté nationale, aussi bien à travers la mise à niveau, la valorisation et la prise en charge constante de la ressource humaine, qu’à travers le renouvellement de nos réserves d’hydrocarbures, en recul d’année en année. Le premier enjeu concerne la ressource humaine à travers sa valorisation ainsi que la consolidation des relations et la facilitation de la communication au sein de la Compagnie, outre la valorisation des talents et la promotion et le développement du système de formation», a-t-il souligné.

Le deuxième enjeu, défini par M. Hakkar, consiste à ériger le Groupe en pôle d’excellence au niveau local et en leader à l’international, pour qu’il soit «une référence internationale en matière des hydrocarbures. Il s’agit aussi, selon lui, de s’engager à promouvoir le rôle de leader de Sonatrach à travers la contribution de ses ressources et ses talents à la création d’une valeur ajoutée et à la construction d’une économie diversifiée, à commencer par la promotion des activités du Groupe et le renforcement de ses chaînes industrielles en aval et en amont. Il est également question de valoriser ses ressources à travers la vulgarisation et le développement des industries pétrochimiques et manufacturières».

Quant au troisième enjeu, il concerne l’élargissement des périmètres de prospection et d’exploitation et la multiplication de ses opérations à travers l’ensemble de notre espace géographique national avec tout ce qu’il renferme comme gisements énergétiques Offshore et Onshore. Ces facteurs réunis permettront de «réévaluer et de revoir nos réserves prouvées et de les augmenter, voire les multiplier», a-t-il fait savoir.

Evoquant la nouvelle loi sur les hydrocarbures, M. Hakkar a estimé que ce cadre constitutionnel est cohérent et complémentaire car prévoyant l’attractivité requise et créant une valeur ajoutée, soulignant qu’«il est temps de valoriser notre espace minier national, d’autant que nous œuvrerons en toute obligation sous le contrôle et l’accompagnement de l’autorité de l’Etat consistant en les institutions et les instances dont la place a été renforcée par la nouvelle loi».

Le quatrième défi consiste à honorer les engagements de Sonatrach envers le marché national pour répondre à ses besoins croissants «sans négliger les engagements pris avec les clients étrangers afin de les approvisionner conformément aux contrats conclus et ce dans l’objectif de préserver nos marchés traditionnels au niveau international, notamment en ce qui concerne le gaz naturel et l’accès à de nouveaux marchés». «Ce défi, implique un effort colossal et doit être soutenu par une action constante et précise pour la réduction des coûts de la production et de l’exploitation, outre l’élaboration des plans de développement de qualité devant réduire les coûts de réalisation et les délais», a-t-il précisé. Sonatrach œuvrera, avec efficacité et détermination, à assurer des produits et des matières extraites à partir du brut à valeur ajoutée et supérieure permettant de limiter l’importation de ces produits, à même de garantir au pays des ressources importantes en devise et de créer un tissu industriel national développé. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait nommé, mercredi, M. Hakkar à la tête de Sonatrach en remplacement de M. Kamel Eddine Chikhi.

Agé de 49 ans, M. Hakkar a occupé plusieurs postes importants dans le secteur des hydrocarbures notamment celui de vice-président Business Development et Marketing de la Sonatrach. Il a travaillé durant son parcours professionnel dans plusieurs domaines qui lui ont permis d’acquérir un haut niveau expérience, notamment en ce qui concerne les négociations pour la réalisation de projets industriels dans le domaine de la pétrochimie, outre sa contribution dans l’élaboration du plan stratégique de Sonatrach et des études techniques des projets d’investissement de Sonatrach ainsi que la négociation des contrats et l’administration des litiges.

M. Hakkar avait une contribution effective à la présentation et l’explication de la nouvelle loi sur les hydrocarbures adoptée, en novembre écoulé, par les deux chambres du Parlement. Titulaire d’un diplôme Master en économie de l’énergie et de l’environnement de l’Ecole Supérieure Enrico Mattei en Italie, M. Hakkar est diplômé également de l’Institut national des hydrocarbures et de la chimie (INHC) de Boumerdès et titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, spécialité économie pétrolière.