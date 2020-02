Rencontre avec Noureddine Louhal autour de son livre sauvons nos salles de cinÃ©ma acte II

La problématique des salles de cinéma, qui se pose avec acuité depuis quelques années, est aujourd’hui un enjeu de société.

La fermeture de la majorité de ces salles est la conséquence directe de l’absence d’une véritable industrie cinématographique, alors que d’autres on été détournées de leur vocation pour se transformer en salles de fêtes, ou en magasins de vêtements». Face à cette situation, le journaliste, auteur et passionné du patrimoine culturel algérien, Noureddine Louhal, vient de publier aux éditions Aframed un livre intitulé Sauvons nos salles de cinéma, Acte II.

Un ouvrage dans lequel il reprend et enrichit son premier opus Sauvons nos salles de cinéma, sorti en 2013, à l’occasion de la treizième édition du festival du film amazigh, en hommage au regretté Abderrahmane Bouguermouh. Dans son nouvel ouvrage, Noureddine Louhal s’est penché sur la question en faisant un travail d’investigation et de recherche. Il a fait également un inventaire des salles de cinéma de la banlieue d’Alger et du répertoire des salles obscures d’autres wilayas.

Une réécriture qui à générée une toute autre mouture de la situation et qui a contribué à la réouverture de certaines. «Je suis fier, car mon travail a pu contribuer à la réouverture de quelques salles de cinéma. C’est un honneur pour moi de voir qu’il a pu servir à quelque chose», a-t-il indiqué, précisant toutefois que ce n’est pas la réédition d’un livre, mais un «enrichissement et élargissement de recherche». Il précise que le premier se limitait à la situation des salles du cinéma d’Alger. «Je voulais élargir le champ de ma recherche pour parler d’une problématique nationale et non pas régionale. Alors je me suis déplacé dans plusieurs villes d’Algérie.

J’ai préféré le réécrire pour pouvoir intégrer les techniques qui envahissent chaque jour la scène artistique mais aussi pour parler des salles rouvertes à Alger et inclure les salles de banlieue en plus de Boufarik, des villes comme Tadmaït et Draa Ben Khedda ainsi que Sétif et Tébessa. Ce nouvel ouvrage contient une foule d’informations qui peuvent servir au cinéphile ainsi que des dates importantes qui ont marqué le 7e art algérien», souligne-t-il.

L’auteur précise qu’il dresse un constat mais fait aussi l’apologie de ses institutions qui ont égayé la jeunesse de plusieurs générations. «Chaque salle de cinéma raconte une histoire. Les plus grands artistes étrangers ont défilés dans ces salles. Je pense que ma mission est de contribuer à la revalorisation de ce patrimoine cinématographique inestimable, qui est en danger», soutient l’auteur. Pour lui, le constat est «peu reluisant et ne prête pas à l’optimisme».

«Il y a des salles qui risquent de disparaître définitivement comme Le Marivaux, Le Lux… Au-delà du constat que tout le monde connait, mais dont on ne parle que très peu, je fais l’apologie et je pars en guerre contre ceux qui prétendent qu’aujourd’hui, il ne sert à rien d’aller au cinéma, du fait que tout est à portée de main sur les différents supports audiovisuels modernes. Un discours sciemment entretenu pour fermer ces salles et les consacrer à d’autres activités commerciales» regrette M. Louhal, précisant que la modernité ne «gêne jamais» le maintien de la richesse patrimoniale cinématographique.

Bien au contraire, soutient-il, elle sert à l’améliorer et le moderniser en introduisant les nouvelles techniques et les nouvelles technologies. «Les salles pourraient retrouver la fréquentation du public si on les retire à ces pseudos gérants qui ne possèdent aucune culture cinématographique. Il faut donner la gérance à des gens et des institutions connaisseurs du domaine qui peuvent apporter un plus et enrichir ce patrimoine», relève-t-il. Pour ceux qui s’en souviennent, la capitale comptait de prestigieuses salles de projection où durant les années fastes, des réalisateurs étrangers tels que Claude Chabrol, Melvin Van Peebles, Jean-Luc Godard, Roger Hanin ou Gillo Pontecorvo, venaient pour présenter et débattre de leurs films, notamment au niveau de la légendaire Cinémathèque d’Alger.

Kafia Ait Allouache