Ouverture de la 36e Ã©dition des championnats dâ€™Afrique des luttes associÃ©es

L’Algérie dispose d’énormes atouts en matière d’organisation affirme le ministre de la Jeunesse et des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali-Khaldi, a affirmé, jeudi à Alger, que "l’Algérie dispose de tous les moyens humains et matériels en matière d’organisation d’évènements sportifs internationaux". Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’ouverture des championnats d’Afrique, le ministre a mis en avant les efforts visant le développement du sport, notamment à la lumière des dernières orientations du gouvernement. "Le nombre important des participants africains et arabes au rendez-vous d’Alger donne une image claire sur l’attrait des nombreuses opportunités d’organisation que recèle l’Algérie", a-t-il ajouté. Pour le ministre, la participation de 25 pays africains confirme le niveau atteint en matière d’organisation pour la Fédération de lutte qui a déjà fait "preuve par le passé de son professionnalisme" dans ce domaine. "Nous avons noté avec satisfaction l’accueil réservé par les organisateurs de cette compétition aux délégations africaines participantes, notamment en ce qui concerne l’hébergement et le transport", a relevé M. Khaldi. De son côté, le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebbah, a remercié les autorités publiques pour leur soutien indéfectible à son instance qui a "su relever le défi pour l’organisation de cet évènement africain". "Nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour atteindre ce niveau d’organisation qui demande énormément de préparation avant et pendant la compétition. J’espère qu’on va continuer sur ce même rythme durant les trois prochains jours", a dit M. Chebbah. La cérémonie d’ouverture du rendez-vous africain d’Alger, riche en couleurs et de sonorités, a été rehaussée également par la présence du secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite, Noureddine Morceli et le président de la Confédération africaine de lutte, le Marocain Fouad Meskout. Des ambassadeurs de dix pays africains ainsi que les représentants du ministère de la Défense nationale, la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale ont été également présents.

Les juniors algériens de la gréco-romaine sacrés

La sélection algérienne de lutte juniors (gréco-romaine), avec neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), a été sacrée par équipe, lors de la troisième journée des championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les Algériens de la gréco-romaine se sont distingués une nouvelle fois, en remportant quatre médailles d’or, grâce à Mohamed-Yacine Dridi (55 kg), Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim Merikhi (63 kg). Les médailles d’argent ont été remportées par Fayssal Benfredj (60 kg), Abdelmalek Merabet (67 kg) et Abdemalek Kissoum (97 kg). La deuxième place par équipe est revenue à l’Egypte avec un total de trois médailles d’or, ex aequo avec la sélection tunisienne (3 or). «Nous avons confirmé notre suprématie dans la lutte gréco-romaine, un style qui a donné tant de satisfactions à la lutte algérienne. On aurait pu gagner une autre médaille d’or dans la catégorie des 130 kg, si ce n’est cette erreur de la juge-arbitre qui a privé notre athlète, Nour El Islam Bouras, qui menait 8-0», a déclaré à l’APS Messaoud Zeghdane, entraîneur en chef des juniors garçons. En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu accéder à la plus haute marche du podium, se contentant de la 3e place par équipe avec huit médailles (5 argent et 3 bronze), largement dominées par les Tunisiennes qui ont remporté le titre par équipe avec dix médailles (5 or et 5 bronze), alors que l’Egypte a terminé 2e avec huit médailles (3 or, 4 argent et 1 en bronze). « Je suis très déçu par rapport au rendement de nos lutteuses qui auraient pu obtenir au moins deux médailles d’or, mais malheureusement le manque de concentration nous a coûtés très cher. J’avoue que beaucoup de travail attend nos lutteuses pour atteindre le niveau des Tunisiennes et Egyptiennes», a déclaré à l’APS, Sofiane Nouiga, entraîneur de la sélection féminine juniors.

L’entraîneur des filles a expliqué ce semi-échec par «la présence de quatre cadettes parmi la sélection des juniors qui ont, malgré leur jeunes âge, su décrocher des médailles d’argent». A l’issue de la troisième journée des épreuves du championnat d’Afrique d’Alger, le total général des médailles algériennes s’élève à 39 médailles (11 or, 14 argent et 14 en bronze).

La journée d’hier a été consacrée à lutte libre (juniors garçons). L’Algérie participe à ce rendez-vous africain avec 90 athlètes dans les catégories (cadets, juniors, seniors et féminine).