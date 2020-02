Dans la LUCARNE : Le poste de titulaire

On ne laisse rien passer pour ainsi dire. C’est devenu une grande passion. Avec le temps, et l’amour frisant l’excessif, c’est même devenu un fait «culturel». Des millions de téléspectateurs ont vu leur nombre augmenter d’une saison sportive à une autre, et certaines fédérations sportives ont même programmé quelques-uns de leurs grands derbys à des heures pour le moins impossibles. On avait ainsi vu des clasico se jouer à midi afin qu’ils soient suivis en Asie et d’autres continents en raison du décalage horaire. Bref, on œuvre à rendre le spectacle planétaire. La quête effrénée de l’audimat fait que les joueurs, quelle que soit l’équipe en question, ne veulent plus «faire banquette». Tout le monde veut jouer, même si le coach ne peut faire jouer dans un match que «onze» joueurs. Par conséquent, la notion de titulaire prend toute son acception. Les «stars», comme on les appelle, ne peuvent s’encombrer d’un poste de remplaçant ou de joueur qu’on peut changer à sa guise. On avait vu cela dernièrement lors du match du championnat de France entre le Paris St Germain et Montpellier, on a eu un aperçu sur ces joueurs qui ne veulent pas quitter le terrain et ce, quel que soit leur rendement. Mbappé, l’enfant terrible du football français, n’a pas évolué comme il avait l’habitude de le faire. Il a été remplacé en deuxième mi-temps alors que son équipe menait assez largement. Mbappé n’a nullement apprécié, et ce, malgré les excuses de Tuchel, son coach. Il a estimé qu’il était dans son droit de le changer. Mais Mbappé n’était pas d’accord, et il l’a fait savoir devant toutes les caméras présentes ce jour-là. Ce cas n’est pas unique. Tout joueur qu’un coach veut objectivement changer montre son mécontentement et quitte le terrain en «vociférant». Par exemple, Cristiano et Messi refusent de ne pas terminer leur match du fait que c’est leur image de marque qui prend un sérieux coup. Il y a quelques jours, en Bundesliga, c’est l’arrière-gauche de Dortmund, Akram Hakimi, qui a affiché une «colère» terrible après que son coach eut décidé de le remplacer. Notre compatriote, l’international Mahrez, ne cesse de montrer sa désapprobation dès que Guardiola le fait sortir, alors qu’il donne de très bonnes choses sur le terrain. A la décharge de Mahrez, ses coéquipiers refusent de lui donner les bons ballons alors qu’il est dans une très bonne posture. Ce qui est évident, les «vedettes» ne veulent pas qu’on «casse du sucre sur leur dos». C’est de bonne guerre afin d’augmenter l’intérêt des amateurs d’informations «croustillantes».

Hamid Gharbi