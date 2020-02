Nassim Benabderrahmane (Directeur de la JSK) : Â« Aucune A.G. nâ€™est prÃ©vue Â»

Alors que certaines informations circulent à propos d’une éventuelle assemblée générale extraordinaire du Conseil d’administration de la SSPA/JSK, le DG du club nous affirme le contraire. «Personnellement, je ne suis pas au courant de la tenue de cette AGEx.

C’est aussi le cas de l’ensemble des sept membres du CA, à savoir le président du Conseil, Mellal, le président du Club Sportif Amateur, Idres, et nous autres actionnaires.

Pour organiser une AGEx, il faut réunir certaines conditions, selon le code du commerce. Celle-ci peut avoir lieu sur convocation du président du CA, sur demande du président du CSA, qui est l’actionnaire majoritaire de la SSPA, entre autres. Et dans le dernier cas, il faudra une procédure judiciaire pour destituer le président Mellal», nous a déclaré, le PDG du club Nassim Benabderrahmane.

Pour rappel, le Conseil d’Administration de la SSPA/JSK compte sept membres, dont le président Mellal, le président du Club Amateur Sportif, Idres, et cinq autres actionnaires, sur les douze que compte la société en question. Avec plus de 80% des parts, le CSA est l’actionnaire majoritaire de la SSPA.

Selon les bruits qui courent, des membres de l’AG du CSA et à leur tête Meftah, chercheraient à provoquer une assemblée générale extraordinaire pour discuter de l’état du club et aboutir à la destitution du président de la SSPA/JSK, Mellal, qui fait l’objet de critiques ces derniers temps de la part des ultras du club. «Il n’ont pas le droit de provoquer une AG du Conseil d’Administration.

Le Club Sportif Amateur est représenté au CA par son président Idres. Aucun autre membre n’a de voix ou d’arguments à faire valoir. Les personnes qui sont à l’origine de cette initiative, peuvent par contre provoquer une AGEx du CSA, à condition d’être membres de l’assemblée générale et réunir deux tiers des voix. Si telles sont leurs intentions, ils pourront, peut-être, destituer l’actuel président du CSA, en l’occurrence Idres, et parvenir à leur objectif, ensuite au niveau du CA. Pour notre part, on continue à travailler dans la sérénité pour faire progresser le club à tous les niveaux, notamment du point de vue technique.

La JSK est sur le podium. Avec l’arrivée de Zelfani à la tête de la barre technique et le renforcement de l’effectif par des joueurs de talent, à savoir Derragi, Boulahia et Al Tubal, l’équipe ne peut que progresser et s’améliorer au niveau du jeu. A propos de l’international libyen, nous avons reçu sa lettre de transfert international. Nous allons faire le nécessaire auprès le LFP pour le qualifier pour le prochain match de championnat. Il sera un bon renfort pour notre défense», nous a confié le PDG du club. Eliminée en Ligue des Champion d’Afrique et écarté prématurément de la coupe d’Algérie, la JSK n’a plus que le championnat pour sauver sa saison. Lors de la prochaine journée, les Canaris se déplaceront à Biskra.

Redha M.