Tenue de lâ€™assemblÃ©e des actionnaires aujourdâ€™hui Ã  Tizi-Ouzou : L'avenir de Mellal en jeu

La lune de miel entre la JSK et Cherif Mellal tirerait à sa fin.

En disgrâce avec une partie du public, remis en question par la majorité des actionnaires de la SSPA/JSK, le président du club le plus titré de l’Algérie est sur le point de subir le même sort que Mohand-Cherif Hannachi, qui a été destitué au cours d’une assemblée des actionnaires après vingt-quatre ans de règne sans partage. Cherif Mellal, qui s’est mis une partie du public à dos après des sorties aussi brusques qu’inattendues, vient noircir un tableau déjà écorné par plusieurs griefs. Le boss des Canaris pourrait sérieusement se voir contraint de quitter la présidence de la JSK à l’issue de l’assemblée des actionnaires qui est prévue ce samedi 8 février à Tizi-Ouzou. Prônée par Malik Azlef, et soutenue par la plupart des actionnaires, cette assemblée générale extraordinaire a pour but de faire le bilan de Cherif Mellal à la tête de la JSK et voter son maintien ou non. Néanmoins, on sait d’ores et déjà que cette assemblée vise purement et simplement à la destitution de Cherif Mellal, comme l’avait annoncé dans la presse il y a une semaine Malik Azlef. «Cherif Mellal a fait beaucoup de promesses. Mais aujourd’hui, force est de constater qu’il n’en a tenu aucune. La JSK est en danger et il est de notre droit d’intervenir. Nous allons nous réunir pour prendre les mesures qui s’imposent», a-t-il annoncé alors, sonnant le glas de la fin de l’ère Mellal. De son côté, Cherif Mellal avait, dans un premier temps, défier les actionnaires «de tenter de le faire bouger», avant d’opter pour l’apaisement en invitant les supporters à ouvrir une nouvelle page. Mellal a défendu, dans une lettre ouverte aux supporters, son bilan et promis des changements. «Travaillons main dans la main et allons fêter ensemble le titre en fin de saison», avait-il dit entre autres. L’affluence faible enregistrée lors des deux dernières sorties des Canaris à domicile JSK-RAJA (1-0) et JSK-NAHD (1-0) laissent penser que le message de Cherif Mellal n’a pas rencontré l’effet escompté auprès du public. Dans les coulisses, des tentatives de faire annuler l’assemblée des actionnaires se sont multipliées ces derniers jours. Certains proches de Mellal, plus particulièrement Farid Zouaoui qui avait fait partie du directoire de la JSK avec Madjène et Ait Djoudi, essaie de faire office de lien entre le président et les membres influents du CA dans le but de les réconcilier. En gros, même s’il ne le dit pas, Cherif Mellal espère un sursis. Tout se jouera donc ce samedi 8 février. Officiellement, la réunion est maintenue et l’ordre du jour inchangé. Mellal a toutes les raisons de se sentir en danger. Néanmoins, d’ici là, tout peut arriver…

Amar B.