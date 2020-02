GRAND ANGLE : Une Ã©limination, et aprÃ¨s ?

Pour la Maison-Blanche cette mort «affaiblit davantage Aqpa et le mouvement mondial Al-Qaïda, et cela nous rapproche de l'élimination des menaces que ces groupes posent à notre (celle des USA) sécurité nationale». Pourtant, aussi importante et flatteuse qu’elle puisse l’être pour les américains et ceux qui mènent la lutte antiterroriste, cette élimination n’est qu’une élimination physique de plus. Pour preuve, celle des chefs d’El Qaïda et de Daech, respectivement Ben Laden et Abou Bakr al Baghdadi, n’a pas, jusqu’à présent, permis l’éradication du terrorisme dans le monde.

Pis encore, des régions relativement épargnées jusque-là sont devenues des sanctuaires des groupes terroristes. L’Afrique en est la parfaite illustration de la propagation du fléau. Le Sahel particulièrement fait face à un chaos orchestré par les groupes et auquel ni les Etats locaux ni l'intervention française Berkhane ne trouvent de réponse à la hauteur des enjeux. Ce qui ne manque pas d’alimenter les inquiétudes les plus vives. Des inquiétudes que les pays du Sahel sont en droit de nourrir, d’autant qu’un rapport d’un organisme indépendant américain publié récemment a indiqué que «le groupe Etat islamique a gardé toutes ses capacités malgré la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi». Selon ses rédacteurs, cette mort n’a pas eu d’impact sur le groupe qu’il dirigeait et n'avait pas conduit à une dégradation immédiate de ses capacités. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille baisser les bras.

C’est juste qu’il faille ne pas se satisfaire de l’élimination des chefs terroristes. Pour vaincre l’hydre de Lerne, une lutte complémentaire est à mener sur le terrain. Une lutte qui n’incombe pas aux militaires mais à ceux—dirigeants politiques— qui ont été élus pour conduire leurs pays vers un avenir meilleur. Et pour cause, la lutte contre le terrorisme est un combat qui ne peut se limiter au seul volet sécuritaire. Pour le remporter, il doit être livré contre les causes profondes qui ont permis aux groupes terroristes de prospérer. D’où l’importance de relever les défis socio-économiques qui permettront à terme aux populations d’accéder à un développement durable, qui pourra les libérer de l’emprise des groupes terroristes.

Nadia K.