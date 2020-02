Syrie : La Turquie envoie des renforts Ã  Idleb

Un convoi de 150 véhicules militaires transportant des équipements et des troupes a franchi la frontière turco-syrienne en direction d'Idleb où Ankara achemine des renforts depuis plusieurs jours, a indiqué l'agence étatique Anadolu. L'envoi de ces renforts survient alors que les forces progouvernementales syriennes semblent en passe de prendre la ville de Saraqeb, dans l'est de la province d'Idleb. A Ankara, une source sécuritaire a affirmé que les postes d'observation turcs se trouvant dans le secteur de Saraqeb étaient «en mesure de se défendre» en cas d'attaque des troupes de Damas. La Turquie dispose d'une douzaine de postes d'observation dans la province d'Idleb aux termes d'un accord avec la Russie. Trois de ces postes, dans le sud-est de la province, se trouvent actuellement dans des secteurs dont les forces syriennes ont pris le contrôle à la faveur de leurs récentes avancées, selon la source sécuritaire turque. Ankara ne cesse de hausser le ton à l'égard de Damas depuis des combats inédits, lundi, entre les forces du régime et les militaires turcs qui ont fait plus de 20 morts des deux côtés. Une délégation russe est attendue en Turquie aujourd'hui pour des discussions sur la Syrie, selon le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu.

L'UE pour une solution politique crédible et sans exclusive

L'Union européenne (UE) a indiqué pour sa part, jeudi, que «la seule voie» vers la stabilité de la Syrie est «une solution politique crédible et sans exclusive». «L'Union européenne rappelle qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit syrien. La seule voie vers la stabilité est une solution politique crédible et sans exclusive, facilitée par les Nations unies», a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un communiqué. «L'intensification des opérations militaires a entraîné le massacre aveugle de centaines de civils. Les attaques continuent d'inclure des cibles civiles dans des zones très peuplées, des installations médicales et des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays», a ajouté Josep Borrell dans cette déclaration co-signée par le commissaire en charge de l'aide humanitaire Janez Lenarcic. «L'Union européenne demande instamment à toutes les parties au conflit de permettre un accès humanitaire sans entraves aux personnes ayant besoin d'une assistance», a-t-on encore ajouté. Quelque trois millions de personnes, dont la moitié déplacées d'autres régions reconquises par le gouvernement syrien, vivent dans la région d'Idleb. Quelque 500.000 ont été contraintes de quitter leurs maisons en raison des combats au cours des derniers mois, selon le communiqué de Josep Borrell.

586.000 personnes ont fui le nord-ouest du pays en un mois

Sur le front nord-ouest, les forces syriennes, aidées de l'allié russe, ont progressé dans une ville clé de la province d'Idleb à la faveur d'une offensive contre cette région. L'agence officielle Sana a confirmé l'entrée à Saraqeb des forces régulières qui ont commencé des opérations de «ratissage» et le «démantèlement des mines et des explosifs des terroristes». Selon un rapport de l'Onu, près de 586.000 personnes ont fui leur foyer dans cette région depuis le 1er décembre et plus de 100.000 autres sont exposées à un risque immédiat de déplacement en raison des raids aériens et des bombardements. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) signale une dégradation des conditions humanitaires dans le nord-ouest en proie au conflit, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. «Un grand nombre des personnes affectées vivent dans des conditions humanitaires particulièrement épouvantables et la plupart des déplacés vont vers le nord et l'ouest pour s'éloigner du conflit et rechercher la sécurité», a déclaré M. Dujarric.

Damas active sa défense anti-aérienne contre une agression israélienne

Les autorités syriennes ont activé leur défense anti-aérienne pour faire face à une «agression israélienne» près de la capitale Damas, dans la nuit de mercredi à jeudi, a rapporté l'agence étatique Sana. «Nos défenses anti-aériennes ont affronté une agression israélienne» à l'ouest de Damas, a rapporté la Sana, précisant que l'attaque avait été menée depuis l'espace aérien du Golan syrien occupé. «La défense antiaérienne a pu abattre la plupart des missiles ennemis avant qu'ils n'atteignent leurs cibles», a ajouté la Sana.

La télévision étatique a diffusé des images montrant des explosions dans le ciel noir après l'activation de la défense antiaérienne. Sana précise que les frappes israéliennes ont visé le secteur d'al-Kiswah —déjà ciblé à plusieurs reprises par le passé— mais aussi Marj al-Sultane et Jisr Baghdad. Au moins trois positions des forces gouvernementales et des forces iraniennes près de Damas et à l'ouest de la capitale ont été prises pour cible, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui précise qu'un incendie s'est déclenché sur une de ces positions.

M. T. et agences