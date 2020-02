Sahara occidental : Â«Le Maroc doit indiquer l'origine des produits exportÃ©s vers l'UEÂ»

En réponse à la question de l'eurodéputée Heidi Hautala, du groupe des Verts/Alliance libre européenne, l'agence sahraouie SPS a indiqué, jeudi, que Janusz Wojciechowski, au nom de la Commission européenne, a souligné que le Maroc est dans l'obligation d'indiquer «l'origine des produits», originaires du Sahara occidental, exportés vers l'UE.

La Cour de justice de l'UE (CJUE) a affirmé, à trois reprises, que le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct qui ne peut être inclus dans les accords UE-Maroc, sauf si le peuple du Sahara occidental donne explicitement son consentement. «La Commission a indiqué que le Maroc est l'un des pays dans lesquels la Commission a approuvé les contrôles de conformité. Les autorités marocaines sont chargées d'effectuer les contrôles conformément aux normes de commercialisation des fruits et légumes frais sous leur surveillance et de celles des autorités et sont responsables des contacts avec l'Union Européenne», a indiqué le responsable de l'UE. Depuis plus de 40 ans, le Maroc pille des ressources naturelles du territoire sahraoui occupé et sans le consentement du peuple sahraoui.

Pendant des décennies, l'UE a non seulement ignoré le conflit, mais l'a également alimenté par des accords qui ne profitent qu'au Maroc, tout en se limitant à prêter attention aux efforts de résolution du conflit entrepris par l'ONU, selon plusieurs organisations. A la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2016, l'UE et le Royaume du Maroc ont conclu un accord sur la modification des protocoles 1 et 4 de l'accord euro-méditerranéen initial établissant une association entre les deux parties, qui est entré en vigueur le 19 juillet 2019. La décision relative à la conclusion de cet amendement fait actuellement l'objet d'une procédure devant le Tribunal (affaire T-279/19 Front Polisario / Conseil). Les autorités des Etats membres sont, selon l'interprétation contraignante donnée par la Cour, chargées d'assurer le respect de la législation de l'UE relative à la commercialisation des denrées alimentaires et des informations qui doivent être fournies aux consommateurs.