Exportation de la tomate industrielle : Des mesures incitatives au profit des opÃ©rateurs de la filiÃ¨re

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural est prêt à accompagner et à soutenir les opérations d’exportation de la tomate industrielle, à travers notamment des mesures incitatives et des primes, a indiqué jeudi à Alger le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles, Mohamed Kherroubi.

PUBLIE LE : 08-02-2020 | 0:00