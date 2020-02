Beldjoud salue "la disponibilitÃ© constante" des forces de police

Dans son allocution lors d'une cérémonie de distribution des décisions d'affectation de logements de type AADL, jeudi à Alger, au profit de 143 fonctionnaires de police, d'ayants-droit et de retraités, M. Beldjoud, qui était accompagné du DGSN et du wali d'Alger, a évoqué le programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il dit, affirme "la fonction suprême de l'Etat dans le renforcement de la sécurité et la défense nationale, en s'engageant à garantir la sécurité du citoyen et des bien publics et privés, un engagement auquel l'Etat accorde un intérêt particulier".

"La sécurité du citoyen exige la mobilisation de la ressource humaine qualifiée et l'adoption d'une technique moderne qui puisse consacrer l'Etat de droit au service du citoyen", a-t-il souligné, ajoutant que "l'Etat veille, dans le sillage des changements internes et externes, à conforter davantage l'institution de la sûreté nationale, aux plans organisationnel, structurel et humain, de manière à rétablir l'ordre public et à conforter les piliers de l'Etat de droit pour accompagner le développement à tous les plans", indique-t-on de même source.

Le ministre a appelé, dans ce cadre, les éléments de la sûreté nationale à "poursuivre les efforts et à promouvoir les missions de la police".

De son côté, le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a exhorté les forces de police à "poursuivre les efforts, à faire preuve de détermination et d'intégrité et à veiller à l'application de la loi pour garantir la protection du citoyen et de ses biens, lutter contre toutes formes de crime et mener des actions de sensibilisation et de proximité pour une prévention contre les crimes".

Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté des directeurs, des chefs de services centraux, des chefs de sûreté des wilayas du centre, des cadres ainsi que des éléments des forces de police, le ministre a assisté à une projection sur la modernisation du corps de la sûreté nationale et les perspectives qu'il aspire réaliser pour renforcer la sécurité au sein de la société et contribuer au développement national, conclut la même source.

