ConfÃ©rence sur la Â« guerre aux mythes durables Â» Ã  lâ€™institut CervantÃ¨s dâ€™Alger : La politique Ã©trangÃ¨re espagnole sous le franquisme en dÃ©bat

En présence de l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, des enseignants et des étudiants de Cervantès, le chercheur Angel Viñas a affirmé que « la disparition de certains documents sur les derniers évènements en Espagne sous le régime politique de Franco, pourrait poser un obstacle, pour les futurs chercheurs dans l’analyse des longues guerres civiles et d’autres évènements en Espagne », soulignant que cette « guerre avait même des répercussions et des influences sur les pays limitrophes ».

Dans ce cadre, le conférencier a mis l’accent sur « les idéologies politique dominantes, notamment en Europe, dans le but de gouverner un peuple et avoir une place parmi les nations, dont le fichisme, le nazisme et d’autres tendances politiques « extrémistes », avaient un poids dans l’élargissement des frontières géographiques, en colonisant les pays limitrophes.

Le chercheur, qui se rend , pour la première en Algérie, a soutenu que , l’extrémisme politique en Europe de 19e et 20e siècle, avait poussé à l’affrontement direct entre les leaders de l’Europe à commettre des génocides . « Nous savons tous ce qui s’est passé durant la deuxième guerre mondiale et après 1945 », indiquant que «l’affrontement entre les peuples a eu lieu, suite à une guerre civile .cela ne s’est pas posée uniquement en Espagne, bien évidement même en Portugal et d’autres pays européen ».

Le conférencier a estimé que la « politique » du Franco a donné lieu à une abondante littérature. « Vous pouvez le constater dans mes livres publiés en différentes langues » et dans d’autres ouvrages, analysant les structures politiques du régime franquiste, et en mettant l’accent sur les nouvelles approches historiographiques consacrées à l’une des plus longues gouvernances européennes 20e siècle.

Hichem Hamza/ Rédaction Web