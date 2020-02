"Angham Zaman" une soirÃ©e inouÃ¯e Ã  l'OpÃ©ra d'Alger Boualem

Le duo a fixé les présents dans une nostalgie inouïe. Baptisée "Angham Zaman", cette soirée nostalgique où Lamia Ait Amara et Hamidou , accompagnés d'un orchestre de neuf musiciens, ont gratifié le public avec de célèbres chansons du patrimoine musical arabo-andalous et celles interprétées par de grands noms de la chanson chaâbi. Le public venu nombreux a , chaleureusement, accueilli les artistes dès leur montée sur scène. Lamia, qui était dans toutes ses élégances, habillée d'un karakou moderne perlé avec une traine et Hamidou, comme à l'accoutumée en costume noir. Les deux artistes ont entamé tout un programme en duo avec des n'qlab et Ram maya. "Ya assafi aala ma mada", "Ahl el andalousse yafhamou el ichara", "Kahwa de latay" de Hadj Mrizek, "Ya dzayer ya el assima" de Abdelmadjid Meskoud, "Ya el waldine" une chanson de Mahboub Babi interprétée par Nadia Ben Youcef et Abdelkader Chaou. Les deux artistes ont, aussi, parfumé l'atmosphère de la prestigieuse salle avec une aire de « qaâdet zman » avec des « boqalates ». Par la suite, ils ont poursuivi le programme en solo. ""Ya el warka" et "El barah" de El Hachemi Guerouabi ainsi que "Fat éli fat" d'Ahmed Wahbi et "Zine eli atak allah" tels sont les titres que Lamia a interprété en solo. De son côté, Hamidou a cantonné "Koulouli... koulouli", "Ya bnat essohba", "Daouia" et "Men sabni maa lemlih lila" ainsi que "Biha nouarbide". Dans une ambiance bon enfant, les mélomanes ont dansé et chanté en chœur, avec les artistes. Sous l’emprise des sons, l'assistance saluait l’orchestre et battait la mesure des rythmes langoureux avec des applaudissements de plus en plus nourris. Un moment chargé d'émotion, de bonheur et de paix qui les plongera dans un merveilleux voyage à travers un récital nostalgique pour les uns et les autres.

Sihem Oubraham