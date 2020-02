L'Å“uvre thÃ©Ã¢trale d'Ahmed Rezzak sur les planches du TNA :"KHATINI" sÃ©duit le public AlgÃ©rois

Tant attendue, la nouvelle œuvre théâtrale "Khatini", signée Ahmed Rezzak, a été présentée au public algérois dans la soirée du mercredi , au niveau du prestigieux théâtre national Mahieddine Bachtarzi. Ainsi, les amoureux du quatrième art ont pu assister, en cette soirée , à une magnifique pièce écrite et mise en scène par le dramaturge Ahmed Rezak et une production du théâtre régional Djillali Benabdelhalim de Mostaganem. Ce dernier met en avant , la situation d'un pays qui fait face à la vieillesse de la population et à la désertion massive des jeunes, avec comme trame de fond ,l'histoire et les vieux dirigeants de ce pays qui essaient à tout prix d'empêcher le jeune "Khatini" à quitter le pays, comme ses compatriotes pour un meilleur avenir outre-mer, ce jeune entredéchiré entre le désir d'émigrer et l'amour de la patrie. Khatini et son amie Imen, après plusieurs tentatives d'obtenir un Visa pour quitter le pays, finissent par l'avoir, mais l'amour de la patrie les oblige, à y rester pour lutter dans l'espoir d'un meilleur avenir. Le grand dramaturge dessine, dans un personnage loufoque la presse de ce pays. Pour cette nouvelle mise en scène, Ahmed Rezzak a choisi de nombreux tragi-comédiens de différentes wilayas dont Bouhadjar Boutchiche, Samira Sahraoui, Houria Bahloul, endebaba Fouad, Korichi Sabrina, Shahrazed Khalifa et Yasmina et Bachir Boudjemaa. Le réalisateur Ahmed Rezak, octroie au public le jugement de cette œuvre où l’équipe de production excelle pour l’attirer à travers l'interprétation, l’éclairage, plusieurs décors, la musique et les chansons interprétés sur scène. Ce chef-d’œuvre théâtral a séduit le public . Soulignons que "Khatini" donnera rendez-vous jeudi 6 et samedi 8 février à 16h sur les planches du théâtre national Mahieddine Bachtarzi.

Sihem Oubraham