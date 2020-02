Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a rendu visite, hier, aux ressortissants algériens rapatriés de la ville chinoise de Wuhan suite à la propagation du coronavirus, et placés actuellement en isolement sanitaire à l'hôtel Raïs dans la commune d'El Marsa, à l'est d'Alger.

PUBLIE LE : 06-02-2020 | 0:00