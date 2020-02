Base aÃ©rienne de la 4e RM Ã  Ouargla : Visite guidÃ©e pour les mÃ©dias

Le commandant-adjoint de la base, colonel Mahmoud Ziane, a mis en avant, dans son allocution, l’importance de cette visite qui entre dans le cadre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) de l’année 2019-2020 visant le rapprochement du citoyen de l’institution militaire et le renforcement de la relation Armée-Nation. L’initiative a pour objectif aussi d’informer, à travers les médias, l’opinion publique sur le degré de professionnalisme atteint par l’ANP, a-t-il souligné. Les missions de la base aérienne d’Ouargla (4e RM) sont axées, notamment sur le maintien du haut niveau opérationnel pour une préparation à un combat de qualité et veiller à la disponibilité de moyens optimaux, tout en consolidant les mesures prises dans le domaine de la sécurité des vols, a-t-il dit.

Cette visite des représentants de la presse écrite et de l’audiovisuel des secteurs public et privé, a été une opportunité pour s’enquérir du développement des capacités de guerre, de logistique et de sauvetage, ainsi que du niveau de maîtrise des techniques modernes et de la performance de ce corps militaire. Il s’agit, entre autres, de différentes étapes d’une mission aérienne, dont les préparations techniques et le briefing qui regroupe le staff concerné avant le vol afin d’exposer l’ensemble des informations nécessaires, notamment celles liées aux conditions climatiques, la situation du trafic aérien, l’état des avions et des équipements, l’expertise médiale, les directions des vols programmés, les mesures de sécurité ainsi que les recommandations du commandant de la base. La visite de terrain a permis également aux représentants des médias de bénéficier d’explications sur un avion de type SU-30MKI, relevant du 123e escadron autonome de défense aérienne, un hélicoptère MI-171SH du 11e régiment des hélicoptères, avant d’assister à une simulation menée par le 708e bataillon de fusiliers de l’air, engagés dans la défense et la protection de plusieurs installations militaires