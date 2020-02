En raison de lâ€™absence des accusÃ©s et des tÃ©moins : Le procÃ¨s Kamel Chikhi reportÃ© au 26 fÃ©vrier

La décision du tribunal est motivée par l’absence des six détenus «qui n’ont pas été transférés de la prison d’El Harrach», ainsi que des témoins, a annoncé le président de l’audience.

Le procès s’est ouvert à 11h 06 minutes. Des témoins et des proches et familles des détenus étaient présents dans la salle du pôle judiciaire spécialisé du tribunal de Sidi M’Hamed situé au 1er étage, dès 9h du matin. Les avocats de la défense, une dizaine, ainsi que celui du Trésor public (partie civile), sont venus très tôt. Ils ont souhaité, dans une déclaration à la presse, voir le procès se tenir, tout en soutenant que «le dossier est vide». Le procès d’hier est la 2e affaire dans laquelle Kamel Chikhi est poursuivi, avec cinq autres personnes, dont deux anciens magistrats et l’ancien P/APC de Ben Aknoun, pour «trafic d’influence, abus de fonction, corruption et perception d’indus cadeaux». Me Nacéra Ouali et Me Abou Fadel Baâji, membres du collectif de la défense, ont insisté auprès de la presse pour indiquer qu’il ne s’agit et nullement de l’affaire des 701 kg de cocaïne.

A 11h, un jeune homme, vêtu d’un pull en laine, est rentré dans la salle d’audience, menotté et escorté par deux gendarmes. Il a pris place au box des accusés, toujours entouré des deux gendarmes. Selon des sources sûres, il s’agit de Chafik Hamel, fils du général major à la retraite, Abdelghani Hamel, mis en détention provisoire en juillet dernier pour des affaires de blanchiment d’argent et d’abus de fonction. «Il est présent dans cette affaire en qualité de témoin», a-t-on précisé. Le jeune s’est tourné une seule fois, pour jeter un regard vers la salle. Il semblait qu’aucun membre de sa famille n’était présent.

A 11:06 mn, le président de l’audience est rentré dans la salle.

Le magistrat annonce d’emblée le report du procès en raison de l’absence des accusés en détention.

Il a, par la suite, appelé les témoins au nombre de 20, dont un journaliste. Seuls 12 se sont présentés à la barre, parmi eux deux femmes et l’ancien directeur des renseignements généraux de la DGSN, le contrôleur de police Dj. B. Il est à rappeler qu’Abdelkader B., le chauffeur personnel d’Abdelghani Hamel, en détention, est également poursuivi dans ce dossier. Il aurait, selon l’instruction judiciaire, facilité les déplacements de Kamel Chikhi au niveau des postes frontaliers. L’ancien P/APC de Ben Aknoun aurait, quant à lui, délivré des permis à Kamel Chikhi pour construire une tour de 18 étages au centre de Ben Aknoun. Pour appel, Kamel Chikhi a été déjà condamné, dans la première affaire de corruption, dans laquelle sont poursuivis des conservateurs fonciers, à 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA, d’une autre de 10 millions de DA comme dommage au Trésor public et d’une exclusion des marchés publics pendant 5 ans, pour incitation à l’abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires des services de l’urbanisme d’Alger en contrepartie d’indus services. D’autres peines allant de quatre à huit ans ont été prononcées à l’encontre d’autres accusés, tandis que l’un d’eux a été acquitté. Par ailleurs, le tribunal a prononcé la saisie des biens immobiliers de certains accusés et des membres de leurs familles, et des amendes de 500.000 DA. Le procès en appel de cette affaire est programmé le 9 février prochain au niveau de la cour d’Alger.

Neïla Benrahal