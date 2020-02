Paiement de la 2e tranche AADL 2 : 30.000 souscripteurs convoquÃ©s prochainement

Une source à l’AADL, qui a confirmé l’information sans préciser la date du début de cette opération, a estimé que les souscripteurs concernés par cette opération sont au nombre de 30.000, parmi eux ceux qui ont procédé en 2014 au paiement de la première tranche. Le prix de la deuxième tranche est estimé à 105.000 dinars pour les souscripteurs dont les logements sont de type F3, et 135.000 dinars pour le type F4. La même source a expliqué que la convocation des souscripteurs de 2013, via le site internet de l’Agence, se déroulera de manière progressive selon l’ordre chronologique des bénéficiaires. Pas moins de 160.000 logements location/vente seront distribués progressivement à partir de ce mois.

Le quota de logements, programmé, pour février, a atteint 100% en matière de travaux d’aménagement de l’intérieur, en attendant la réception du reste des autres sites. Une fois les travaux de raccordement des logements aux réseaux d’électricité et du gaz finalisés dans les délais fixés, les logements seront distribués, progressivement aux bénéficiaires, a-t-on ajouté de même source.

La plupart des projets de réalisation de logements AADL ont atteint un taux qui dépasse les 85%. Le plus grand quota sera affecté à Alger, au niveau notamment des sites d’Ain El Benian, Baba Hassan, Douéra, Sidi Abdallah et Bouinan. Cette opération de distribution concerne également les wilayas d’Oran, Sétif, Boumerdès, Annaba, Bejaia, Tizi Ouzou et d’autres wilayas dont les travaux sont terminés. Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté récemment sur l’impératif de finaliser tous les programmes de logement en cours dans les meilleurs délais. Il a souligné que la réalisation de tout nouveau programme de construction de logements doit prendre en compte les contraintes de financement.

Elle ne doit surtout pas se faire, soutient-il, au détriment de la qualité, des aspects architecturaux et de l’aménagement urbain.

Salima Ettouahria