Etablissements et CitÃ©s universitaires : Le dispositif sÃ©curitaire opÃ©rationnel

Dans le but de garantir la sécurité, le calme et la sérénité au sein de l’enceinte universitaire, des instructions ont été données à l'ensemble des directeurs des établissements universitaires et directeurs des œuvres sociales universitaires, pour «l'activation des dispositifs de sécurité interne», au sein de ces institutions et ce en les dotant de tous les moyens humains et techniques pour assurer la sécurité des étudiants.

Dans une note portant le numéro 106 et daté du 30 janvier 2020, dont El Moudjahid détient une copie, il est dit que le département de M. Chems Eddine Chitour accorde une grande importance à l’application, à la lettre, des mesures apportées à la faveur de ce dispositif ainsi que la mobilisation de tous les moyens susceptibles de garantir la sécurité des étudiants résidents.

Les directeurs sont, donc, appelés à intensifier et renforcer davantage la sécurité dans les établissements en interdisant l’accès de tout intrus à l’intérieur des campus dans le but de protéger les étudiants et mettre fin à certains dysfonctionnements que certaines institutions universitaires ont connus récemment, et qui ont affecté leur sécurité et leur environnement extérieur.

Le renforcement du rôle des agents de sécurité est l’autre point mis en exergue dans cette note. La tutelle a donné des instructions strictes pour activer les plans de sécurité intérieure au niveau des établissements universitaires, et mener des enquêtes administratives sur les agents de sécurité, avec la généralisation des uniformes et des badges pour tous les agents chargés de l’accueil.

«Ces derniers sont tenus de passer au peigne fin tous les mouvements et l’accès à l’université. Ils leur est également exigé de contrôler les parkings en interdisant le stationnement dans ces lieux à toute personne étrangère», précise le même document. Il est également exigé la mise à disposition de moyens matériels de surveillance et de protection, d'assurer la sécurité des personnes tels que des caméras de surveillance. Les établissements doivent être dotés de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie, appropriés aux risques, tels que les extincteurs.

D'autre part, la tutelle a souligné la nécessité d'effectuer des contrôles de sécurité périodiques des différentes structures affiliées aux institutions universitaires, y compris les réseaux de gaz naturel, d’eau, d'électricité, pour éviter tout problème, comme le prévoit les dispositions de la loi n°192 du 17 juillet 2019 relatif à la protection contre les risques d'incendies et de panique dans les établissements recevant du public.

Il est question, selon la même source, d'activer et d'améliorer les plans de sécurité liés à l'environnement extérieur des institutions universitaires, ainsi que l'application stricte du contenu de l'instruction, avec notification de la tutelle de toute urgence au niveau des institutions pédagogiques des résidences universitaires. Par ailleurs, les responsables des cités universitaires sont ainsi appelés à lutter contre les différents fléaux sociaux étrangers à l'enceinte universitaire, de même qu'ils sont invités à créer des cellules d'écoute, composées essentiellement de médecins et de psychologues en mesure de prendre en charge les problèmes des étudiants.

Sarah Benali Cherif