UGTA : Les Imams auront bientÃ´t une nouvelle reprÃ©sentation syndicale

Il faut dire que c’est dans un langage franc et sans ambages que Labatcha a insisté sur l’importance et la nécessité d’apporter des changements dans l’organisation syndicale. Il fera remarquer que le mot revient désormais à «la base et à la base sans exclusion aucune», pour pouvoir choisir, en toute transparence, une représentation syndicale dotée de toute la légitimité nécessaire. Lors de cette rencontre ayant regroupé des imams issus des quatre coins du pays, le SG de l’UGTA a tenu à exprimer son soutien, plein et entier, à cette frange des travailleurs qui mérite solidarité et protection, a-t-il soutenu.

Labatcha a affiché la disponibilité de l’UGTA à «accompagner les imams et les travailleurs du secteur des affaires religieuses et des wakfs», dans cette démarche à engager et devant aboutir à l’élection d’une nouvelle représentation syndicale. Notons, ici, que le mandat de la Coordination nationale des imams et fonctionnaires des affaires religieuses qui avait duré quatre années consécutives a expiré le 17 mars dernier, mais, depuis cette date, aucun vote ou renouvellement de confiance à ce syndicat n’a été fait, a souligné Labatcha. Convié à prendre la parole, les présents à cette conférence nationale — qui s’est déroulée au niveau de l'Institut national des études de la recherche syndicale d’El Achour — se sont accordés à dire qu’ils veulent du changement.

«On veut du changement», ont, en effet, clamé, haut et fort, de nombreux intervenants, notant dans ce même sillage l’impératif d’accorder une attention particulière à la «moralisation de l’activité syndicale» devant être optimisée, ont-ils affirmé. Aussi et en réponse aux préoccupations des imams, Labatcha a assuré que «les choses ont changé au sein de l'Union générale des travailleurs algériens qui met en œuvre — actuellement et depuis son élection, en juin dernier, à la tête de la Centrale syndicale — un travail organisationnel intéressant tous les secteurs d’activités et conformément aux lois de la République. L’autre remarque importante à retenir, signalée par le SG de la Centrale syndicale, est celle liée à l’importance de revoir le statut particulier de l’imam qui a été qualifié de «vétuste», étant donné qu’il date de 1991», a-t-il rappelé.