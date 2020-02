Technologie 5G : Lâ€™AlgÃ©rie se prÃ©pare

A cet effet, l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a organisé, hier, au Technoparc de Sidi Abdellah, dans le cadre de sa mission relative à la sensibilisation et la promotion des TIC, une rencontre sur l’avènement de la technologie 5G en Algérie.

Le but est de mettre en avant tous les développements, avancées et actualités qui concernent cette technologie. Plusieurs experts nationaux et internationaux ont participé à la rencontre ainsi que plusieurs parties œuvrant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en Algérie, à savoir les régulateurs, les opérateurs télécoms, les capitaines d’industrie, les chercheurs, les startups et autres porteurs de projets.

Le directeur général de l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), Abdelhakim Bensaoula, a indiqué que le dit forum s’articulera autour de 4 axes qui traiteront des différentes dimensions de cette technologie, notamment politique, avec ses aspects de régulation et réglementation, et économique de la technologie et son impact sur le secteur industriel et les consommateurs de données. Mais aussi, socioculturelle et l’éventuel impact de la technologie sur la société ainsi que la dimension technique avec ses aspects de déploiement et de sécurité. M. Bensaoula a affirmé que la mission de l’ANPT est d’écouter l’ensemble des intervenants pour en faire une synthèse qui permettra de dégager des recommandations pour préparer l’avènement de la 5G. «On doit s’adapter et voir ce qui se passe à l’étranger pour que l’on puisse être prêt à accueillir cette nouvelle technologie», a-t-il mis en exergue, ajoutant que la préoccupation majeure de son agence est d’être en phase avec la réglementation.

«Cette rencontre vise, également, à répondre à un ensemble de questions d’ordre technique telles que : Quel type d’équipement pour quel process d’importation ? Quelle bande fréquence utilisée ?» et il a précisé que l’enjeu central est aussi l’allocation de la fréquence, «une ressource, poursuit-il, très limitée». Il a conclu ses propos en rappelant que l’ANPT a déployé deux centres d’excellence en intelligence artificielle et en IET à Sidi Bel Abbès et Bordj Bou Arreridj, qui constituent une interface avec les entreprises technologiques basées dans la région. De son côté, le directeur des relations publiques et de la communication de Huawei Algérie a déclaré que cette recontre est un événement majeur. «Nous pensons que la 5G est importante pour le monde et l’Algérie. Il s’agit d’une véritable révolution. A cet effet, outre plusieurs experts que nous avons formés en Chine, nous avons ouvert plusieurs postes pour des stages pratiques au profit d’étudiants algériens», a-t-il fait savoir.

Il relèvera que cette technologie ne se résume pas à passer un coup de fil mais s’étend à nombres de services. Le responsable des pré-ventes auprès d’Ericsson Algérie, Ahmed Reda Berrah, a expliqué que le but de la rencontre est d’avoir une réflexion sur la 5G et sur la pertinence d’une telle technologie. «L’équipementier Ericsson est présent pour partager son expérience de déploiement 5G qui ont été fait ailleurs. Nous préconisons d’aller progressivement pour mieux rentabiliser», a-t-il insisté, avant d’indiquer que la particularité de la 5G est quelle est utilisée par les secteurs du business et industriel. «Cette technologie est inévitable, notamment dans le secteur de la médecine car il y a un temps de latence (réponse) qui est extrêmement court. C’est une technologie qui est également extrêmement fiable», a-t-il, enfin, conclu.

Sami Kaidi