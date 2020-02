BÃ©JAÃ¯A : La police dresse son bilan dâ€™activitÃ©s 2019

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire du journaliste Talantikit Rafik, du journal Le Providencial d’Annaba, décédé dimanche dernier, le chef de la police de Béjaïa s’est longuement étalé, chiffre à l’appui, sur l’ensemble des activités de l’année dernière . Il en ressort une baisse sensible des infractions et délits comparativement à l’année 2018.

Le chef de la sûreté a évoqué les principales affaires de contrebande traitées, dont le démantèlement d’un réseau international spécialisé dans le trafic de véhicules composé de 36 membres algériens et étrangers issus de quatre pays (Sahara occidental, Tunisie, Libye et France). Il dit que les mis en cause ont été présentés à la justice et qu’il a été procédé à la récupération de 31 véhicules de différentes marques. Autre affaire importante, la saisie de 15 kilogrammes de kif traité dans le sud du pays destiné à être écoulé dans la wilaya de Béjaïa, outre une importante somme d’argent provenant de la vente des stupéfiants.

La police a réussi à mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs de 10 individus issus de Bouira, Bordj Bou-Arréridj et Béjaïa, responsable de 28 vols divers à travers la wilaya, ainsi que 8 malfaiteurs ayant commis le vol de 21 motos. Pour ce qui est de la police judiciaire, il a été enregistré 4. 684 affaires relatives à différents infractions et délits, dont 3.789 ont été traitées, impliquant 3.261 individus présentés à la justice qui a placé 779 personnes sous mandat de dépôt, 113 en citation directe, 58 sous contrôle judiciaire et 295 en envois de dossier. 2.831 affaires concernant les atteintes aux biens, dont 2.190 ont été résolues, impliquant 1.301 individus. Pour les atteintes aux personnes, 1.588 affaires ont été enregistrées, dont 1.391 traitées avec un nombre de 1.649 personnes impliquées. Pour les affaires économiques, 43 affaires ont été enregistrées, dont 36 résolues avec l’implication de 48 individus. Par ailleurs, deux affaires de crimes ont été enregistrées et traitées avec deux personnes impliquées, alors qu’en 2018, le même service a enregistré 5 affaires et 6 personnes arrêtées. Pour les affaires de stupéfiants, 148 affaires ont été enregistrées et toutes traitées, impliquant 207 individus, avec la saisie de 34 kg de kif traité, 1,4 gramme de cocaïne, 19 plants de haschich et 6.000 comprimés psychotropes.

Les affaires de cybercriminalité ont enregistrés 74 affaires, dont 54 traitées et 56 personnes impliquées. Pour ce qui est de la commercialisation illégale d’alcool, la police a saisi, à Béjaïa, un camion transportant une quantité de 16.000 bouteilles d’alcool destiné à la commercialisation dans le sud du pays. Au volet de la sécurité publique, les services de la police ont procédé aux contrôles de 135.317 véhicules et sanctionné de 433 véhicules pour délits de coordination, 687 pour délits routiers et 17.316 pour les motos. 6.819 retraits de permis pour les véhicules et 6.819 pour les motos. 95 véhicules et 62 motos ont été mis en fourrière alors qu’on enregistre 17.316 contraventions. Le premier responsable de la police de la wilaya indiquera que «le phénomène des accidents de motos prend de l’ampleur». La wilaya possède un parc de 10.500 motos qui constitue un véritable danger pour les jeunes conducteurs. Durant l’année 2019, 406 accidents de la circulation ont été enregistrés par les services de la police, induisant 509 blessés et 19 décès.

Pour ce qui est des infractions liées à l’environnement et à l’urbanisme, 249 constructions sans permis de construire ont été répertoriées, 521 affaires pour étalage de marchandises et commerce illicite sur la voie publique, 31 liées à la salubrité et la santé publiques, 32 de traitement de déchets et 19 opérations de démolition de constructions illicites. La police a enregistré 39.479 appels d’aide, d’information et de secours a travers le numéro «17», le numéro vert «1548», le numéro «104» destiné à la protection des enfants, et 112.163 citoyens ont été reçus au niveau du bureau d’accueil des différents commissariats.

Selon M. Benazzoug, «en plus de ces actions quotidiennes qui visent la sécurité des biens et des personnes, des campagnes de sensibilisation aux dangers des accidents et des stupéfiants ont été organisées à travers les établissements scolaires, les émissions de la radio locale et des portes ouvertes».

Mustapha Laouer