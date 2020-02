Le Stade du 5-Juillet fait peau neuve : RÃ©ouverture prÃ©vue en mars

Que ce soit au niveau du terrain ou de l’enceinte de cette «big» infrastructure, avec ses différents accessoires.

Le temple du 5-Juillet fait peau neuve. C’est ce que nous avons pu constater de visu lors de notre déplacement, lundi dernier, sur place pour nous informer sur l’état des lieux. A notre accueil, le directeur du stade, M. Hadj Ali, avec lequel nous avons pris rendez-vous, comme le veut le bon usage. Ce dernier, s’est montré très coopératif et à notre écoute, avec sa gentillesse coutumière. «Bienvenue à vous et au journal El-Moudjahid. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions en toute transparence, surtout que vous êtes sur place et que vous avez la latitude de voir de visu tous les aspects dont vous souhaitez avec des réponses.» C’est donc dans une ambiance détendue et bon enfant que Hadj Ali, que nous remercions vivement au passage, nous a fait visiter l’ensemble des ateliers concernés par les travaux en question. Notre première question to de go a été : «A quand est prévue la réouverture du Stade 5-Juillet ?». La réponse du directeur de l’enceinte a été la suivante: «Selon nos prévisions et le rythme soutenu des travaux, en principe, il sera opérationnel fin février, début mars. C’est ce que nous espérons et nous faisons le nécessaire pour qu’il en soit ainsi.»

Tunnel et vestiaires new look et modernisés

Dès qu’on est aux alentours du temple mythique, on s’aperçoit que la clôture en béton qui entoure l’enceinte du stade a été repeinte aux couleurs nationales, soit vert, rouge et blanc, qui sont aussi les couleurs du MC Alger qui a loué le stade pour une durée de dix ans. Ensuite, accompagnés de M. Hadj Ali, on s’est dirigé vers les terrains répliques, qui sont au nombre de quatre. Le plus grand terrain en gazon naturel, que l’on appelle communément «Hadjout», est déjà opérationnel. Il a été doté de nouveaux projecteurs. Pour les trois autres en gazon synthétique (un grand, un moyen et un petit), ils n’ont pas encore subi les réfections attendues, mais cela se fera très prochainement, comme a tenu à nous l’indiquer le directeur du stade. Ensuite, on a pris la direction du grand tunnel sous les tribunes, qui mène vers les vestiaires et le terrain.

Là, bonne surprise, le décor a complètement changé, en bien évidemment, avec comme principal souci, l’amélioration sur le plan esthétique du stade en termes de décoration. Depuis son homologation en 1972, le tunnel par où les équipes et les arbitres rejoignent les vestiaires et qui mène au terrain n’avait subi aucun changement notable. Obscure, sans aucune couleur mis à part celle du béton, sans attrait, il a «fait cette fois-ci sa toilette». De grands changements en termes de design et de décoration ont été apportés. On y trouve des posters géants des sélections nationales de football de différentes générations, à commencer par l’illustre équipe du FLN, jusqu’à celle qui vient de remporter la CAN-2019, en passant par l’EN victorieuse des Jeux Méditerranéens d’Alger de 1975, ainsi que celle qui a remporté la médaille d’or aux Jeux Africains d’Alger en 1978 et toutes les sélections nationales qui ont pris part aux Mondiaux 1982, 1986, 2010 et 2014.

Le MCA, la JSK et l’ESS, qui ont remporté des trophées africains, ont eu, eux aussi, leur espace dans ce beau décor. Le tout coloré de vert et de blanc, avec un plafond refait où apparaissent des lumières blanches qui illuminent ce passage désormais plus beau, plus chaleureux et plus convivial, alors qu’il était glacial et morose. La zone mixte réservée aux médias s’y trouvera aussi, mais éloignée des vestiaires car les règlements de la Fifa interdisent la présence des journalistes devant ces derniers. Le décor est ainsi planté, pour rafraichir les mémoires et faire du bien à tous. On a aussi visité les vestiaires dont les travaux de finition se poursuivent encore mais qui ont atteint un niveau très avancé. Tout d’abord, le vestiaire dit neutre des équipes visiteuses.

On y trouve un bureau de travail pour le coach, une salle pour le staff médical, une salle de massage, un bassin, de nouvelles douches et des casiers flambant neufs pour les joueurs. Tout cela imprégné d’une touche moderne. Le vestiaire réservé au Mouloudia d’Alger, frappé du sigle et des couleurs du club, est vraiment beau, le top des tops. Il comprend tout le nécessaire d’un vestiaire d’un club professionnel digne de ce nom, tout comme le vestiaire dit neutre. Tout le travail de décoration du stade est l’œuvre d’une entreprise algérienne «RIAGE Boufarik» spécialisée dans l’habillage, le glaçage, l’impression et la sérigraphie, qui, franchement, est à féliciter pour la qualité du travail effectué jusque-là et qui a atteint les 80% à la date de notre visite.

Nouvelle pelouse et substrat utilisé pour la 1re fois en Algérie

Pour ce qui est de la pelouse, elle a été scalpée, on a effectué un sablage et procédé à la semence et au vernissage du nouveau gazon, en plein mois de décembre. Soit, à une période dite de dormance.

Ce n’est pas la bonne période pour le faire, comme nous l’a expliqué le directeur du stade, M. Hadj Ali, qui maîtrise parfaitement son sujet, si l’on se refaire à toutes les explications techniques qu’il nous a communiquées. Il nous a affirmé que l’opération faite dans la contrainte du fait que le football national a besoin du stade 5-Juillet est jusque-là réussie. «On croise les doigts pour que la nouvelle pelouse soit au top, puisqu’on a utilisé un substrat autre que l’habituel pour la première fois en Algérie. Cela, malgré les aléas de la période de dormance lors de laquelle on a entamé les travaux pour en refaire une toute nouvelle. On ne dispose pas de gazonnière pour procéder par une méthode meilleure dite de plaquage du gazon. On espère qu’à l’avenir avec la collaboration du ministère de l’agriculture, une gazonnière sera disponible pour être mise au service de l’ensemble des terrains du pays en gazon naturel qui souffrent du même problème d’entretien et autres aspects techniques dont nous connaissons les contours. Pour le moment, on fait avec ce qu’on a sous la main». La nouvelle pelouse est en phase d’être totalement prête. Son espérance de vie est d’une année avec l’entretien nécessaire qu’il faudra assurer et une utilisation appropriée afin qu’elle ne subisse pas une nouvelle fois des dommages collatéraux.

Sièges endommagés remplacés et 88 caméras de surveillance

Pour ce qui est des gradins, les tribunes dites du flambeau (peintes aux couleurs du Mouloudia) et des deux virages nord et sud restent telles qu’elles.

Elles n’ont pas été dotées de sièges pour le moment. Cela ne fait pas partie du programme actuel de réhabilitation. Pour ce qui est des gradins supérieurs qui étaient déjà équipés de sièges, on a remplacé ceux qui ont été endommagés par des pseudo-supporters par des sièges neufs. Les bancs de touche seront aussi remplacés par des neufs. La tribune de presse et les projecteurs qui sont intactes ont été maintenus comme ils étaient. Aussi, l’enceinte du 5-Juillet est équipée de 88 caméras de surveillance toujours opérationnelles. Les buvettes ont été repeintes en vert, rouge, et blanc et les sanitaires ont subi une nouvelle toilette, comme nous l’a fait savoir M. Hadj Ali. La capacité d’accueil du stade reste inchangée, c’est-à-dire évaluée à 65.000 places, voire 70.000 puisque les tribunes inférieures n’ont pas de sièges et donc bénéficient de plus d’espace pour les spectateurs.

Guichets d’accès équipés de hachoirs électroniques : le scannage, c’est fini !

La nouveauté réside dans les guichets d’accès des supporters. Le stade 5-Juillet vient de bénéficier de huit hachoirs électroniques, appelés aussi tourniquets pour les accès, remis à la disposition de l’OCO par le MJS via un marché avec un fournisseur. On en rajoutera dix autres dans un proche avenir. Ce qui donnera un total de dix-huit. Dix-huit tourniquets constitueront donc les points d’accès au stade des supporters, sur un ensemble de 38 guichets que compte le stade du 5-Juillet. Huit tourniquets seront opérationnels dans un premier temps, puis dix-huit par la suite. Les autres guichets ne seront ouverts qu’à la fin de la rencontre afin de permettre l’évacuation rapide et fluide du public. Nulle personne ne pourra avoir accès au stade sans passer par le hachoir électronique en y compostant son billet d’entrée.

Tout ticket scanné sera automatiquement détecté puisque le tourniqué ne s’ouvrira pas pour celui qui en usera. Cela permettra une meilleure gestion et rentabilité de la billetterie, loin de tout trafic mafieux.

A préciser que tous les travaux entrepris dans le cadre de la réhabilitation du stade 5-Juillet aux normes Fifa ont été l’œuvre de l’OCO qui a puisé de sa santé financière, comme souligné par M. Hadj Ali. Les travaux sont toujours en cours mais à un stade avancé.

Le 5-Juillet ouvrira ses portes très bientôt et profitera non seulement au MCA, qui y est domicilié, mais aussi au football national pour les grandes occasions et à l’EN si le sélectionneur national, Djamel Belmadi, le juge opportun. La direction de l’OCO, avec à sa tête son P-dg M. Bakhti, ainsi que le directeur du stade, M. Hadj Ali, sont, une nouvelle fois, à remercier pour leur coopération mais aussi pour avoir mené jusque-là d’une main de maître les travaux de réhabilitation du temple olympique. D’autres améliorations seront attendues à l’avenir pour poursuivre sa modernisation.

Mohamed-Amine Azzouz