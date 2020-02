GRAND ANGLE : Lâ€™ONU Ã  lâ€™Ã©preuve

Décidés à ne pas se laisser avoir, une nouvelle fois, les Palestiniens en appellent à la responsabilité de cette communauté, exhortée à assumer son rôle dans la recherche d’une solution juste et équitable, condition sine qua non pour instaurer une paix durable au Proche-Orient. Un rôle qui revient en premier lieu à l’ONU et que son secrétaire général, entend endosser. «Nous sommes les gardiens des résolutions de l'ONU et du droit international», a souligné Antonio Guterres lors d'une conférence de presse. «Nous sommes totalement engagés dans une solution à deux Etats (...) basée sur le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU, et les frontières de 1967», a-t-il ajouté.

Cette posture prise avant une réunion à New York du conseiller américain, Jared Kushner, avec le Conseil de sécurité pour défendre le plan de paix de Donald Trump, pour réconfortante qu’elle soit ne garantit pas pour autant le retrait par l’administration américaine de son plan de paix. En fait, pour lui barrer la route et empêcher une nouvelle injustice à l’égard du peuple palestinien, il faut que la solidarité internationale soit sans faille. Logiquement, le fait que toutes les capitales du monde sont unanimes à dire que le plan s’écarte largement des résolutions adoptées jusqu'à présent par l'ONU, il devrait faire long feu.

De même et suivant cette logique, le projet de résolution distribué par les Palestiniens et dans lequel est réitéré leur refus du plan américain, devrait être rejeté par les seuls Américains. Reste toutefois et cela a été vérifié à plus d’une reprise, lorsqu’il s’agit d’Israël, il ne serait pas surprenant que ce discours unanime tenu par tous et dans lequel, on n’a pas manqué de dénoncer le contenu du plan, ne résiste pas aux pressions des lobbys juifs. Pourtant, faut-il le rappeler, les Palestiniens ne demandent que le respect du droit international et la mise en œuvre des résolutions onusiennes.

Nadia K.