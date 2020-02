JournÃ©e mondiale sans tÃ©lÃ©phone : Un non-Ã©vÃ¨nement pour les accros

Le téléphone portable ne sert pas seulement à contacter les gens et avoir de leurs nouvelles, cela va de soi. Initialement, cela s’entend puisque la fonction première de ces appareils est de joindre l’autre, à la seule différence que ce dernier dispose d’atouts supplémentaires, alliant son et image, pour lui donner plus d’efficacité et, donc, un succès tonitruant et sans égal. Vivre sans téléphone portable est quasiment impossible pour les Algériens qui n’ont pas froid aux yeux de déclarer ouvertement cette étrange et solide relation entre eux et leur objet mirobolant.

Le petit «gadget» est admirable, unique en son genre même. Ce n’est pas étonnant de voir celui-ci se transformer en phénomène social par excellence. Par les temps qui courent, en effet, se séparer de son ou de ses portable(s) — beaucoup on en plus d’un— est inimaginable, pour ne point dire qu’il s’agit carrément du pire châtiment infligé à une personne. Aujourd’hui, rencontrer des jeunes et moins jeunes entichés inconditionnels et invétérés du cellulaire fait partie du décor quotidien en Algérie. Tout le monde passe à cette nouvelle mode comptant parmi ses adeptes les vieux, les enfants et toutes les couches sociales. C’est une véritable révolution à laquelle nous assistons avec la téléphonie mobile, les smartphones et surtout l’arrivée de la 3 et la 4G lesquelles, il faut l’admettre, ont «donné des ailes» aux petits joujoux, avec des récalcitrants farouches qui se joignent à la longue liste des utilisateurs de cette technologie élargie, à la communication via les réseaux sociaux et d’autres fonctionnalités pour faciliter la recherche ou encore le loisir à travers des applications de jeux, des sites de santé et bien d’autres.

22 millions de comptes facebook en Algérie durant l’année 2019

Le nombre des utilisateurs du facebook a augmenté ces dernières années, avec les opérateurs téléphoniques qui diversifient leurs offres, allant jusqu’à fournir ce service gratuitement une fois le crédit de rechargement consommé.

A vrai dire, avec cette communauté de l’espace bleu, notre pays se classe 10e en la matière, après l’Egypte, en Afrique. Certes, sur le plan de la rapidité de la connexion, il y a beaucoup à dire, comparé à nos voisins, mais cela n’exclut pas pour autant la passion des Algériens pour cette révolution technologique à laquelle personne n’échappe. Il existe selon certaines sources près de 19 millions de comptes actifs, sans pour autant oublier les entreprises, les chefs de partis politiques et même des ministres qui occupent cet espace, suivis par des millions de fans.

De nos jours, le téléphone portable devient indissociable de ces réseaux sociaux et du net de manière générale. L’on impute même l’explosion du nombre des utilisateurs d’internet à l’apparition de ces téléphones intelligents, de plus en plus disponibles sur le marché. Néanmoins, l’euphorie d’être branché fait oublier à beaucoup les dangers d’une utilisation excessive du téléphone et de la toile, pas seulement sur la santé mais aussi la sécurité et les relations familiales, à l’heure d’une cybercriminalité devenue de plus en plus réelle et menaçante.

Samia D.