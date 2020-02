Oran : 2.000 arbres plantÃ©s

Cette opération, organisée conjointement par les services de la wilaya et la cellule de protection de l’environnement et à laquelle ont participé pas moins de 600 personnes, a été couronnée par la plantation de 2.000 arbustes. Cette campagne a été précédée par une action similaire ayant bénéficié à la forêt d’El Menzah, à Belgaïd, prise en charge par la conservation des forêts, en coordination avec l’EPIC Oran vert. Au total, 1.000 arbustes ont été plantés.

Il faut savoir que parallèlement à ces opérations ponctuelles, la wilaya d’Oran connait la mise en œuvre d’un important programme de développement des espaces verts, placé sous le chapitre de l’année verte, lancée il y a un an. Il s’agit de la plantation de 66.000 arbres dont 8.000 dans la forêt de Canastel. Ces opérations de reboisement ont vu la participation des éléments des corps constitués, les scouts, des associations et des élèves. La wilaya avait donné une instruction aux communes afin de prévoir dans leur plan de gestion une somme d’argent pour l’achat des plantes.

L’idée est de prendre une partie de ces plantes et de les stocker au niveau de la pépinière de l’EPIC d’Oran-vert et de les mettre à la disposition des citoyens pour le verdissement de leurs cités et ce, par le biais des comités qui les représentent. De son côté, la Conservation des forêts de la wilaya envisage aussi la plantation d'arbres forestiers sur une superficie de 7.500 ha. Pas moins de 2.500 ha ont été déjà reboisés au niveau de 13 communes de la wilaya.

Actuellement, la wilaya d’Oran dispose de 250 espaces verts qui couvrent un total de superficie de 100 ha. Pour rappel, dans une directive portant les références 2304 datant du 3 octobre 2019, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a demandé aux walis et aux présidents des APC d’élaborer un plan urbain vert pour développer les espaces verts à l’intérieur des tissus urbains. La même directive a invité les représentants du ministère de l’intérieur au niveau des exécutifs locaux à coordonner leurs actions avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la question à l’échelle des wilayas et de créer des commissions de suivi tenues de présenter régulièrement des rapports à leur hiérarchie sur le déroulement et l’avancement de ces opérations.

Amel S.