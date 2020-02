Soldes dâ€™hiver : peu dâ€™enthousiasme

Cet hiver, tout comme les précédents d’ailleurs, les amateurs du shopping se donnent, une fois de plus, rendez-vous pour investir les espaces commerciaux qui se transforment, du coup, en plaque tournante par excellence pour achats et ventes.

Les soldes chez nous arrivent avec tout le vacarme et le brouhaha qui accompagnent ce genre d’évènements, avec cette particularité, cependant, de laisser le consommateur sur sa faim, pas seulement en termes d’offres mais aussi de coût, lesquels semblent bel et bien fermer l’œil sur les règles du jeu et les principes mondialement connus, faisant ainsi des soldes un succès sans égal pour exploser les transactions commerciales.

En fait, si sous d’autres cieux, la «formule» des soldes vient répondre aux attentes de tous les consommateurs —tout le monde est servi; petites bourses et exigeants à la fois— ce n’est malheureusement pas le cas chez nous où elles sont, très souvent, «pleutres» et «pusillanimes» pour accrocher le client. Faire une bonne pioche, ce n’est pas pour cette fois-ci, se disent les consommateurs qui se donnent rendez-vous les soldes prochaines même s’ils savent d’avance que cette culture n’est pas pour demain. Aujourd’hui, ni les prix, encore moins les articles proposés n’attirent le client.

Il faut dire que les rabais insignifiants ne sont pas de nature à pousser les gens à franchir le cap d’une curiosité laquelle n’aura duré que quelques secondes avant de revenir à de meilleurs sentiments et renoncer carrément à l’idée de faire des emplettes. Durant dix-huit jours, depuis le début de cette manifestation commerciale, les Algérois ne cessent de battre le pavé des rues commerçantes dans l’espoir de tomber sur «l’affaire de leur vie», mais rien n’y fait et le bilan de toutes les sorties demeure en deçà de leurs attentes. Les soldes n’accrochent plus grand monde. On assiste même à de moins en moins de magasins parés d’affiches alléchantes, comparé aux années précédentes. En tout cas, une chose est sûre, le consommateur, déçu, a fini par afficher très peu d’enthousiasme face à ces évènements, censés pourtant être un rendez-vous spécial et pas comme les autres.

S. D.