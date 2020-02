Constantine : Grogne autour du chantier du tramway

En effet, selon des sources au sein du groupe public Cosider auquel avaient échu les travaux après le retrait de la multinationale espagnole IsoluxCorsan pour dépôt de bilan, le projet, dont la première tranche avait déjà été livrée début juin passé, devrait être réceptionné avant l’année prochaine, ce qui mettra fin au calvaire de milliers de citoyens, le manque de transport étant devenu un problème chronique dans la mégapole, mais également à celui des riverains du tracé, quotidiennement confrontés à différentes nuisances. À ce propos, il convient de signaler que les habitants des tours AADL (CSCEC, Cosider, Geco), dont la hauteur varie de neuf à seize étages, se plaignent ces dernières semaines des vibrations occasionnées par les brise-roches.

Sur un autre plan, la pluie quasi-inexistante a favorisé la prolifération des poussières, ce qui pose un véritable problème de santé publique, en ce sens que cela n’est pas sans impact sur la multiplication des allergies et des cas d’affections respiratoires, notamment chez les plus jeunes. Les nuisances sonores ne sont pas en reste, d’autant plus que les différents chantiers travaillent selon le système de 3×8 heures, ce qui génère beaucoup de désagréments au voisinage, notamment les enfants scolarisés et les étudiants qui n’arrivent pas à réviser leurs cours, encore moins à dormir, avec le bruit des marteaux-piqueurs et des bétonneuses qui carburent à plein régime. Cela a, d’ailleurs, poussé certains habitants à manifester leur mécontentement au maître d’œuvre, qui a invoqué le caractère prioritaire du projet.

Enfin, la circulation automobile, déjà dense, connaît des perturbations sans fin, avec la fermeture de plusieurs axes importants, ainsi que la réduction de la principale issue de la nouvelle ville à une seule voie, ce qui fait des heures de pointe un véritable calvaire pour les usagers.

À ce titre, des actions de protestation de citoyens mécontents se produisent de manière cyclique, comme récemment avec la montée au créneau des locataires de la cité CNEP-Immo sise à l’UV 1, qui se sont vus condamner tous les accès à leurs logements.

Ces derniers, qui disent comprendre les impératifs du chantier, réclament plus de souplesse de la part des responsables de Cosider, qui, à leurs yeux, doivent trouver des solutions à cette situation qui les lèse et perturbe leur quotidien.

Pour rappel, les travaux d’extension du tramway de Constantine avaient été lancés il y a plus de quatre ans, avant de marquer un arrêt dû à la situation financière de la multinationale Isolux Corsan, ce qui avait amené les responsables de Métro d’Alger (EMA) à attribuer la réalisation de l’ouvrage au groupe algérien, également membre du consortium auquel a été confié le projet avec Alstom.

La longueur totale de l’extension est de près de 10 km, alors que la seconde tranche, qui devra relier le terminus provisoire Kadri-Brahim à l’université Constantine 2, est prévue sur 3,6 km.

Issam Bouleksibet