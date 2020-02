Bordj Bou-Arreridj : Plus de 28 millions de dollars dâ€™exportations

Les services de la division des douanes au niveau de la wilaya indiquent que ces exportations ont été d’une valeur de 28,336 millions de dollars. La production vendue a porté pour l’essentiel sur les articles électroniques et électroménagers fabriqués dans les zones industrielles de la wilaya, ainsi que des textiles et même des denrées agricoles comme l’huile d’olive et le miel.

Avec cet apport en matière de commerce extérieur, la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, qui a connu ces dernières années une dynamique certaine en matière d’investissements, montre la voie dans le domaine des exportations hors hydrocarbures. La wilaya, qui s’est dotée d’un port situé dans la commune de Tixter, a profité de cette infrastructure pour faciliter ses ventes à l’étranger. En effet, sur les 387 déclarations d’exportation, 9 sont passées par Tixter qui offre plusieurs facilités pour les opérateurs, en plus du gain de temps et d’argent. Plus de 8.000 containers ont été traités au niveau de la même base logistique comme on l’appelle également. Ce qui ne veut pas dire que l’exploitation de l’infrastructure est optimale comme le montrent les chiffres de la douane. Le travail de sensibilisation envers ces mêmes opérateurs doit se poursuivre pour permettre à la wilaya de tirer profit de cet acquis important que représente le port sec. Notons que l’année 2019 a connu une hausse de 2 millions de dollars par rapport à 2018. Cette même année a été une période record puisqu’elle a enregistré une croissance de plus de 200 pour cent par rapport à 2017, et au cours de laquelle les recettes à l’exportation ont été de l’ordre de 11,1 millions de dollars. Il est à espérer que la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, qui a enregistré cette année l’entrée en production de plusieurs unités industrielles, notamment dans la nouvelle zone de Mechta Fatima, maintiendra la tendance pour ce qui est des exportations hors hydrocarbures. Cette politique qui a été soutenue, en plus du port sec, par les mesures incitatives accordées par l’Etat, nécessite par la même occasion des actions pour qu’elle se concrétise.

La première se situe au niveau du règlement de la question de la mobilisation des matières premières et même des intrants, étant donné la nature de montage de la plupart des produits vendus à l’étranger. La seconde consiste en l’accompagnement des entreprises concernées pour qu’elles puissent s’occuper exclusivement de la production.

Le développement de l’agriculture qui a pu faire son entrée dans la nomenclature des produits exportés est un autre axe à développer pour les responsables de la wilaya. Ce que la wilaya a réalisé dans le domaine du commerce extérieur a montré que le défi de la promotion des recettes hors hydrocarbures est jouable. Que toutes les parties, pas seulement les opérateurs, se mobilisent pour le relever. L’année 2020 devra apporter les réponses dont les opérateurs ont besoin. Sera-t-elle celle de l’envol économique ? L’avenir nous le dira.

Fouad D.