Ã©cole supÃ©rieure algÃ©rienne des Affaires : Actualisation des programmes

Le ministre a donné des instructions fermes aux responsables de ces établissements pour l’actualisation des programmes de formation des étudiants en collaboration avec les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, outre l’obligation d’enseigner certaines matières en langue arabe à partir de 2021.

Les instructions ont porté également sur l’enseignement de près de 70% des matières en langue anglaise, dès l’année prochaine.

M. Rezig a également préconisé le déploiement du drapeau national et la pose de l’inscription «République algérienne démocratique et populaire» et «Ministère du Commerce» au fronton de l’ESAA.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur s’est enquis de la situation des marchands ambulants activant à l’entrée du Palais des expositions des Pins Maritimes, où il a donné des instructions pour examiner la situation de ces marchands et assainir cet espace de toute apparence désagréable.