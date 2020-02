Ferhat Ait Ali, ministre de lâ€™industrie et des mines : Â«Les Assises de lâ€™Industrie avant fin marsÂ»

Il promet que les débats, qui verront la tenue d’ateliers techniques, seront élargis à différents intervenants pour sortir avec une «stratégie consensuelle». D’autre part, le ministre relève la nécessité de revoir les textes réglementaires régissant l’économie et, par ricochet, l’industrie. Un chantier pour lequel il ne veut pas d’extra-time. Et cette exigence immédiate trouve, selon lui, son explication dans la nécessité d’en finir avec certaines pratiques dont les «abus enregistrés dans les actes de légiférer pris par des organismes non habilités et, pire, s’inscrivant en porte-à-faux avec la Loi fondamentale».

D’un franc-parler qui lui est coutumier, M. Aït Ali déplore que, dans bien des cas, des «instructions ont pris le dessus sur les lois républicaines». Par revoir, le ministre désigne le Code de l’investissement qui «sera déminé», avec à la clé des ajustements qui lui seront apportés d’ici l’été tout au plus, afin de parvenir à un meilleur niveau de transparence. «L’acte économique ne peut pas être régi directement par le pouvoir politique ou l’administration», relève le ministre. Ce lifting annoncé touchera également l’ANDI qui verra sa mission redéfinie. Interrogé sur la règle 51/49, régissant l’investissement étranger en Algérie, M. Aït Ali indique que la loi de finances 2020 «crée un problème, en ce sens que c’est un texte qui définira les secteurs stratégiques». Pour lui, il est grand temps de «définir de façon définitive» ces secteurs.

Industrie automobile : les facilitations douanières rimeront avec le taux d’intégration

Au volet des entreprises en difficulté, il indique à titre d’exemple qu’Eniem est victime de beaucoup de facteurs dont la concurrence déloyale, précisant, d’autre part, que l’entreprise n’est pas à la page quant à l’intégration de nouvelles technologies. Pour le complexe El Hadjar, M. Aït Ali propose une «solution définitive», promettant une «belle surprise d’ici la fin de l’année», avant de rejeter en bloc les mesures de replâtrage et les solutions qui passent par les assainissements financiers sans qu’il y ait en contrepartie efficacité et résultat. Dans le même registre, le premier responsable du secteur s’est dit non content des groupes industriels dont certains sont des gouffres financiers. Au sujet de l’industrie automobile, M. Aït Ali s’est dit surpris quant à certaines anomalies, citant qu’aucun article ne mentionne ce qui est évalué au juste avec le constructeur étranger, ni même l’évolution du taux d’intégration censé être vérifié chaque année. Des changements ? Fini le temps des facilitations douanières à tout-va. Désormais, elles seront accordées, annonce le ministre, en fonction du taux d’intégration enregistré. Pour tous les produits CKD, le ministre annonce des mesures d’urgence, précisant que, pour une dernière fois, les conteneurs des produits importés avant avril dernier «seront libérés des ports avec le régime préférentiel».

Fouad Irnatene