Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit le prÃ©sident du MSP

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi 5 février 2020, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri qui était accompagné d’une délégation du Mouvement", lit-on dans le communiqué.

Cette audience s’inscrit dans le cadre des "consultations initiées par le Président de la République avec des personnalités nationales, chefs de partis et représentants de la société civile concernant la situation générale dans le pays et le projet d’amendement de la Constitution", a ajouté la même source.

A cet effet, "le Président de la République a pris note des avis et propositions de la délégation du parti concernant l'enrichissement de la Constitution et le parachèvement de la concrétisation des revendications et aspirations du peuple". A cette occasion, "le Président Tebboune a réitéré avoir honoré son engagement électoral à satisfaire progressivement ce qui reste des revendications légitimes soulevées par le peuple le 22 février dernier, et ce afin d'opérer un changement radical dans le mode de gouvernance et les méthodes de gestion qui puisse permettre au pays d'amorcer un nouveau départ dans tous les domaines et réhabilité les bonnes mœurs dans la vie publique".

Le Président de la République a également souligné que "cette démarche exige un plus large consensus national sur le projet d'amendement de la Constitution, suivant une méthodologie basée sur le dialogue et la concertation, afin de mobiliser les énergies pour l'édification de la nouvelle République", conclut la même source.